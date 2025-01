3 Blick in die Räume der Videothek des Filmkunstvereins Format in Halle. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Menschen, die mit Handy und Streamingdiensten aufgewachsen sind, erleben das physische Suchen und Stöbern in einer Videothek als neue Erfahrung. Warum die Flucht vor dem Algorithmus angesagt ist.









Halle - Junge Leute streamen nur noch, alte Leute sehen fern und hüten ihre DVD-Sammlung. Soweit das Klischee. Doch wie so oft gibt es auch einen Gegentrend. Beispiel: "Format Filmkunstverleih" in Halle (Saale). Dort sieht man erstaunlich viele junge Menschen - und das in einer Videothek!