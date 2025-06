Berlin - Manche gewagten Prognosen deuten für 2025 auf einen der heißesten und trockensten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hin. Doch nichts Genaues weiß man nicht. Deshalb besser die Frage: Was wird diesen Sommer modisch und geschmacklich "in" sein - und was "out"?

Sommerliche, heitere Fragen und Antworten zur Freiluftsaison:

Lesen Sie auch

Ist der Pornstar Martini tatsächlich der Drink des Sommers '25?

Der aus London stammende Trendcocktail (manchmal auch Maverick Martini oder Maracuja/Passionsfrucht Martini genannt) ist ein Mix aus Wodka, Passionsfruchtlikör, Vanillesirup und Champagner (oder Prosecco). Erfinder Douglas Ankrah (1970–2021) sagte mal, er stelle sich vor, dass ein Pornostar diesen Drink in einer Bar bestellen würde. Warum auch immer.

Fachmann und "Mixology"-Chefredakteur Nils Wrage meint, der Cocktail passe "mit der verspielten Architektur, dem Namen und dem slicken Geschmacksprofil absolut ins Jetzt". Es könne sehr gut sein, dass der Drink dieses Jahr genau seinen Moment hat, "nachdem der Espresso Martini nun ausreichend durchs Dorf getrieben wurde". Wobei das dann eher nur für den deutschen Sprachraum gelte. "International rollt der Drink – obwohl schon knapp 25 Jahre alt – bereits seit Jahren. Es ist stabil einer der meistgegoogelten Cocktails."

Welche Eissorten schlecken Trendbewusste?

Uniteis, die Vereinigung der italienischen Gelatieri in Deutschland, hat als Eissorte des Jahres "Himbeere mit rosa Pfeffer" verkündet. Die süß-pfeffrige Mischung wird "Strauss" genannt - und zwar zu Ehren der einschmeichelnden Musik des vor genau 200 Jahren geborenen Walzerkönigs Johann Strauss.

Und warum Himbeere? Das Aroma erfreue sich in Deutschland seit Jahren großer Beliebtheit, heißt es. "Mit der zunehmenden Laktoseintoleranz der Verbraucher, den immer heißer werdenden Sommern und der Himbeere als typische Sommerfrucht der Deutschen ist sie in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Klassiker in der Eistheke geworden."

Pfirsich statt Himbeere legt einem dagegen die Süßigkeitenfirma Ferrero nahe. Nach dem Nutella-Eis letztes Jahr gibt es diesmal als Neuheit "Raffaello Triple Experience Peach Dream": Kokos-Eis mit Pfirsichsoße, umhüllt von einer "Hülle mit Granulat mit Pfirsichgeschmack und Kokosraspeln".

Und wie schlecken Trendbewusste ihr Eis?

Eis im Becher, Eis am Stiel, Eis in der Waffel - kennt man. Aber Eis im Brötchen? Dieser Eis-Trend könnte diesen Sommer noch angesagter werden. "Eis im Brioche" heißt eine traditionelle Eisspezialität aus Sizilien, die jetzt auch in Deutschlands Eisdielen Einzug hält. Marco Caimmi verkauft den "Eis-Burger" seit der letzten Saison etwa in seiner Eisdiele Crema Gelato in Baden-Baden.

Dabei werden klassischerweise bis zu zwei Kugeln Eis in das aufgeschnittene Brioche gepackt, etwas Sahne dazu und fertig. "Man kann es mit einem Löffel essen oder einfach reinbeißen", sagt Caimmi. Sizilianer essen ihren Eis-Burger mit Brioche-Brötchen (Gelato con Brioche, wie es auf Italienisch heißt) übrigens vorzugsweise mit Pistazien- und Nusseis zum Frühstück.

Wie schützen wir uns vor der Sommersonne?

Statt von Gen Z oder Generation Y oder Generation X von einer "Generation LSF" zu sprechen, wäre vielleicht übertrieben. Doch auffällig ist: Die Sonne scheint ein bisschen - und alle cremen sich ganz doll ein. Lichtschutzfaktor (LSF) 30 mindestens, besser 50. Sunscreen-Hype.

Manche Twens gehen bei blauem Himmel und Sonne lieber erst gar nicht raus, erst wenn es dunkel wird. Skincare ist alles. Die Angst vor Hautalterung regiert.

Der globale Markt für Sonnenschutzprodukte wird nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Fortune Business Insights dieses Jahr auf beachtliche 15,5 Milliarden US-Dollar geschätzt (rund 13,6 Milliarden Euro; letztes Jahr noch 500 Millionen Euro weniger). Es wird prognostiziert, dass der Markt bis 2032 auf mehr als 22 Milliarden US-Dollar wächst.

Europa dominiert demnach dieses dynamische Segment der Beauty-Industrie mit rund 30 Prozent Marktanteil. Übertrieben wirkendes Bewusstsein (pardon, Awareness für Hautgesundheit) ist auf Plattformen wie Tiktok und Instagram ein heißes Thema. Es spiegelt sich in immer wieder neuen viralen Trends.

Welche Sonnenbrille tragen Coole diesen Sommer?

Was gibt es alles für Formen und Modelle bei Sonnenbrillen: Aviator, Wayfarer, Cat Eye, Butterfly, Oval, Rund, Quadratisch und so weiter: Angesagt zu sein scheint aber, um aufzufallen, der Typ Ski- oder Maskenbrille mit bunten Gläsern. Im Sommer wird also erneut eine möglichst viel Gesicht verdeckende Shield-Brille getragen - wie es etwa der Rapper Ski Aggu macht.

Auch das Tragen einer Biker-Brille etwa von Oakley kommt infrage. Das Ganze ist ein Trend, der zwischen Mode-Ironie und Sportlichkeitsstatement changiert.

Welche Shorts tragen wir diesen Sommer?

Angeblich ist es ein Trend, dass Männer diesen Sommer auch mal eine schicke Badehose als Straßenshorts tragen können (so wie es ja plötzlich obenrum Trend sein soll, ein Tanktop zu tragen, was früher wohl als unschicklich gegolten hätte).

Wenn Männer eine Badeshorts im Alltag tragen möchten, dann sollte die aber geschmackvoll sein. Das Magazin "GQ" findet die Baller-Swimshorts aus Nylon von der Firma Ché eine gute Wahl, die die Figur Saxon Ratliff in der angesagtesten Urlauber-Serie der Welt trägt: "Die Badehose von Patrick Schwarzenegger aus "The White Lotus" ist die coolste Badehose für 2025."

Für Frauen dagegen sollen Jeans-Bermudas der letzte Schrei sein, wie die "Vogue" schreibt: "Bermudashorts waren bereits im letzten Jahr ein Must-have. Im Sommer 2025 sind sie zurück, und zwar aus Denim."

Was kommt im Sommer 2025 auf den Grill?

Bratwurst und Bier - früher gab es oft nicht mehr Auswahl beim Grillen in Deutschland. Doch die Zeiten ändern sich, heute wird öfter auch Hühnchen oder Grillkäse aufgetischt und alkoholfreies Pils oder Helles getrunken. Sprich: Der Grillabend ist diversifizierter geworden.

Auch wenn etwa der neue CSU-Bundeslandwirtschaftsminister eine Art "Fleischwende" beschwört oder CSU-Chef Markus Söder ein Ende der "Tofu-Tümelei" ausruft: Es ist kaum vorstellbar, dass die Lust an Grillvielfalt vergeht und etwa die langsame Abkehr vom Schweinefleisch zurückgedreht werden kann.

Wie bewegt man sich diesen Sommer fort?

Fliegen nach Malle, Joggen im Park, per Fahrrad an den See - alles okay. Doch out in Deutschland sind Zahlen zufolge die in den 80ern beliebten Oben-Ohne-Autos, also Cabrios. Die Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes für diesen Fahrzeugtypen hat sich innerhalb von 15 Jahren mehr als halbiert.

"Das Cabrio, einst Symbol für automobile Freiheit, steht unter Druck durch SUVs und E-Mobilität", sagt ein Sprecher vom Verband des Kraftfahrzeuggewerbes. Cabriolets gelten als Luxus und zur Schau gestellter Wohlstand, was viele in der aktuellen Zeit als unpassend empfinden. Ausnahmen dürften Hotspots reicher Leute sein wie Sylt oder der Tegernsee.

Was ist diesen Sommer vielleicht so richtig out?

Die US-Comedyshow "Saturday Night Live" machte sich im Frühling über hippe New Yorker lustig, deren Lieblingsbeschäftigung es am Wochenende sei, in einer "big dumb line" (dummen langen Schlange) zu warten, um gehypte Pizza zu erstehen oder einen viral gegangenen Bagel oder Creamy Tacos.

Auch in deutschen Städten schauen sich Leute Trends auf Tiktok an und gehen sich dann anstellen, sei es für irgendwelche gefüllten Tofutaschen oder Pistazieneis für gefühlt 10 Euro pro Kugel. So was können viele Leute aber auch so gar nicht nachvollziehen und finden es extrem out.