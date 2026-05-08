Vielen Müttern sind Geschenke zum Muttertag wichtig. Doch welche Bedeutung hat dieser Tag in einem Land, in dem Muttersein nicht mehr selbstverständlich ist? Was wird verniedlicht und was verdrängt?
Berlin - Blumen, Pralinen, ein paar nette Worte - und das war es dann mit dem Muttertag? Noch immer leisten Frauen mit kleinen Kindern mehr Sorgearbeit und sind deutlich seltener berufstätig als Väter in derselben Familiensituation, konstatiert das Statistische Bundesamt Anfang Mai. Doch darüber wird am Muttertag selten gesprochen.