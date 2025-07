Lebenserwartung in Deutschland gestiegen

1 Die Lebenserwartung bei Geburt erreichte 2024 wieder Vor-Corona-Niveau. (Symbolbild) Foto: Kimimasa Mayama/epa/dpa Die Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland hat zugelegt - und wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht.







Wiesbaden - Die Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland hat im vergangenen Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. So betrug diese für Frauen 83,5 Jahre und für Männer 78,9 Jahre, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.