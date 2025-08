Gesellschaft hat sich aufgelöst: Deshalb ist das Dorv-Projekt in Hugsweier gescheitert

1 So sollte das Dorv-Zentrum nach den Vorstellungen der Werkgruppe Lahr aussehen. Doch die Pläne werden nun nicht realisiert. Foto: Seit 2016 haben Bürger an der Entwicklung eines Zentrums im Lahrer Stadtteil Hugsweier gearbeitet, das die Nahversorgung verbessern sollte. Doch daraus wird nichts.







Im April 2018 war die Finanzierungsgesellschaft „Dorv Leben Hugsweier GbR“ gegründet worden. Ihr Zweck war die Finanzierung des künftigen Lebensmittelladens im geplanten Dorv-Zentrum (die Abkürzung steht für Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung). Die Gesellschafterversammlung hat nun allerdings in einer Sitzung am Dienstagabend einen Schlussstrich gezogen: Sie beschloss, das Dorv-Projekt in Hugsweier in seiner ursprünglich geplanten Form nicht weiterzuverfolgen und die Gesellschaft aufzulösen. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sie sei vielmehr das Ergebnis sorgfältiger Abwägungen, heißt es in einer Pressemeldung der Gesellschaft. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.