Geselligkeit und guter Zweck: Hütte Haiterbach kann es nicht lassen

2024 hatte die Hütte Haiterbach ihre Kasse aufgelöst. Damit schien ein endgültiger Schlussstrich gezogen. Ein Irrtum: Der Freundeskreis wurde wieder aktiv für einen guten Zweck.
„Es hat uns keine Ruhe gelassen.“ Ein kurzer Satz aus dem Mund von Jochen Härdter, einem der Mitgründer der „Hütte Haiterbach“ in den 90er-Jahren, der dennoch viel erklärt. Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der ehemalige Jugendtreff offiziell Geschichte. Und 2024 wurde mit der Auflösung der Kasse auch ein struktureller Schlussstrich gezogen.