Gesellige Runde: Der Skat-Treff „Reizendes Kandertal“ ist beliebt

Das hätte sich Gründer Rolf Albrecht vor mehr als zwei Jahren nicht träumen lassen: Am Skat-Treff in Kandern beteiligen sich mittlerweile durchschnittlich 15 Spieler pro Abend.
Die Tische beim Skat-Treff „Reizendes Kandertal“ waren bereits auch deutlich mehr als mit 20 Aktiven – darunter sechs Frauen – besetzt. Der älteste Teilnehmer ist 90 Jahre alt, der jüngste ist 40. Die Runden finden überwiegend jeden zweiten Donnerstag ab 19.30 Uhr im Gasthaus „Sonne“ in Kandern statt, über Ausnahmen informiert die Whats App-Gruppeninfo von Rolf Albrecht. Dieser hat alle organisatorischen Belange im Griff und leitet alle Fragestellungen basisdemokratisch.