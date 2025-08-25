Gesellige Runde: Der Skat-Treff „Reizendes Kandertal“ ist beliebt

Das hätte sich Gründer Rolf Albrecht vor mehr als zwei Jahren nicht träumen lassen: Am Skat-Treff in Kandern beteiligen sich mittlerweile durchschnittlich 15 Spieler pro Abend.

Die Tische beim Skat-Treff „Reizendes Kandertal“ waren bereits auch deutlich mehr als mit 20 Aktiven – darunter sechs Frauen – besetzt. Der älteste Teilnehmer ist 90 Jahre alt, der jüngste ist 40. Die Runden finden überwiegend jeden zweiten Donnerstag ab 19.30 Uhr im Gasthaus „Sonne“ in Kandern statt, über Ausnahmen informiert die Whats App-Gruppeninfo von Rolf Albrecht. Dieser hat alle organisatorischen Belange im Griff und leitet alle Fragestellungen basisdemokratisch.

Albrecht ist nicht nur leidenschaftlicher Leiter der inoffiziellen Kanderner Runde, er spielt auch regelmäßig beim professionellen Markgräfler Skatclub in Müllheim, der auch dem Deutschen Skatbund angeschlossen ist.

Kein eingetragener Verein

„Wir sind kein eingetragener Verein, das erspart uns auch viele Formalien“, erklärte Albrecht beim jüngsten Skat-Treff im Gespräch mit unserer Zeitung. So ist beispielsweise auch keine Kassenverwaltung notwendig, es gibt keinen Vorstand, keine Mitgliedsbeiträge, Startgebühren oder Preisgelder. Gespielt wird um des Spaßes wegen, und insbesondere der Plausch mit Gleichgesinnten ist wichtig.

Albrecht: „Unser Treff hat auch einen inoffiziellen Ableger, ein früherer Mitspieler ist nicht mehr mobil und befindet sich im Luise-Kleiber-Heim.“ Einige der Gruppe gehen ihn regelmäßig besuchen, um dort in einer Runde gemeinsam Skat zu spielen. „Wir nennen das dann ,Skat malade’, also ein Krankenskat“, schmunzelte Albrecht.

Einmal pro Jahr gibt es einen Preis-Skat. Gegen zehn Euro Startgeld und Spenden spielen alle Teilnehmer um Sachpreise.

An Zuspruch gewonnen

Albrecht stammt aus dem Weser Bergland, ist Fachjournalist im Bereich von Umweltthemen und zog vor rund 20 Jahren zunächst mit seiner aus Frankreich stammenden Ehefrau nach Wollbach. Zwischenzeitlich wohnt er in seinem Haus in Malsburg. Er spielt seit seiner Jugendzeit Skat. Nach seinem Zuzug ins Kandertal suchte er Mitspieler, was ihm trotz einiger Bemühungen nicht so recht gelingen wollte. Auf seinen Gründungsaufruf per Inserat Ende 2022 meldeten sich zwei interessierte Personen, Petra Tanner und Jens Hugenschmidt. Beide sind immer noch im Skat-Treff aktiv. Durch Veröffentlichungen in der Presse und durch intensive Mundpropaganda hat der Treff mittlerweile deutlich an Zuspruch gewonnen.

Auch sind Neulinge und Wiedereinsteiger in der Runde willkommen, diese werden unter die Fittiche von Sprecher Albrecht genommen und kontinuierlich an die Spielregeln herangeführt.

Es wird an Dreier- und Vierertischen gespielt

Gespielt wird – je nach Anzahl der anwesenden Spieler – jeweils an Dreier- oder Vierertischen, wobei bei letzterem jeweils ein Spieler aussetzt und entspannt das Spiel des Nebenmannes oder der Nebenfrau beobachten kann.

Bei der jüngsten Skatrunde wurde der Platz der Mitspieler wie immer jeweils durch Losentscheid verteilt. Diszipliniert – und durchaus ehrgeizig – wurden die Spiele an den Tischen gereizt. Kriterien sind hierbei verschiedene Möglichkeiten. Im Spielverlauf bei den routinierten Skatspielern wurde es dann oft temperamentvoller, manch einer ärgerte sich über sein Pech, einem anderen gelang ein unverhoffter Coup.

Neue Spieler willkommen

Im speziellen Skat-Vokabular für Routinierte fielen Sprüche wie „Auf’m Tisch gehen sie kaputt“, „Beim Grand spielt man Ässe, sonst hält man die Fresse“ oder „Die Kleinen holen die Großen“. Auch gab es einige „Friedensangebote“, „Lange Farben“, mehrere „Jungfrauen“ und sogar die Aufforderung „Hosen runter“.

Unsere Empfehlung für Sie Kandern Günther Huttinger gewinnt grüne Tanne Der Skat-Treff Reizendes Kandertal hat zum Preisskat ins Gasthaus „Sonne" eingeladen.

Immer interessiert – teilweise hoch erfreut oder tief frustriert – wurden nach mehr als zwei Stunden Spiel die Endergebnisse verglichen. Insgesamt freuen sich die Spieler auf den nächsten Skattreff und auf neue Mitstreiter.

Termin

Der nächste Skat-Treff

findet am Donnerstag, 28. August, ab 19.30 Uhr beim Kreiterhof, Wollbacherstraße 1, in Egerten statt.