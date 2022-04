3 Innungssieger und Preisträger Foto: Breisinger

Die Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkschaft Zollern-Alb fand am Samstagabend in der Geislinger Schlossparkhalle statt.















Geislingen - "Fernunterricht, ausgefallene Schulstunden und zum Teil Zwangspausen prägten eure Lehrzeit, ehe zum Schluss noch das Jonglieren mit den Prüfungen, bei denen die Schulen und Ausbildungssausschüsse eine Meisterleistung vollbrachten, anstand", blickte der stellvertretende Kreishandwerksmeister Paul-Gerhard Alber auf die Ausbildungszeit der Gesellen zurück.

Das Handwerk würdig vertreten

"Für euch steht nun die Welt offen und ich bin überzeugt, dass ihr das Fachwissen eures Berufsstandes ein Leben lang mittragen und das Handwerk würdig vertreten werdet. Das Lernen hört allerdings nicht auf mit diesem Tag, denn es beginnt ein neues Lernen, das Lernen für das Leben, denn es ist das ständige Einüben des Erlernten, das uns Sicherheit gibt", gab Alber mit auf den Weg.

"Der Facharbeitertitel ist die Bestätigung dafür, dass ihr ein fundiertes Fachwissen erlangt haben, das euch niemand mehr nehmen kann und das seinen Wert nie verlieren wird. Doch es werden im zukünftigen Leben schwere Aufgaben auf euch warten, bei denen Aufgeben und Resignieren keine Alternative sein werden", ergänzte Alber.

Auftragslage im Handwerk sehr gut

"Ihr habt den Grundstein in eurem Berufsleben gelegt und ab heute die Möglichkeit, den Winkel der Aufstiegsleiter selber zu bestimmen. Doch achtet darauf, dass die Leiter stets nach oben gerichtet ist", meinte Alber.

Die Auftragslage im Handwerk sei sehr gut und die Betriebe seien voll ausgelastet, was sich seiner Meinung nach in Zukunft kaum ändern werde.

Es fehlen Fachkräfte

Allerdings "fehlen Fachkräfte, die die Aufträge mit der vom deutschen Handwerk erwarteten Qualität ausführen würden." Die duale Ausbildung gewährleiste hervorragend ausgebildete Fachkräfte, die diese Qualität garantieren würden.

In seinem Vortrag blickte Harry Röhrle auf seinen eigenen "Berufsweg mit krummen Kurven, in dem es nicht immer straight lief", zurück. Der Journalist empfahl den Gesellen: "Bleibt immer authentisch und seid ihr selber. Habt Mut und wagt, was andere nicht wagen", gab Röhrle einige Ratschläge für das weitere Leben.

Im Anschluss an die Wortbeiträge übergaben Alber und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb, Jürgen Greß, zusammen mit den jeweiligen Innungsobermeistern die Gesellenbriefe.

Innungssieger

Feinwerkmechaniker: Pierre Marchand (Mafu, Rosenfeld)

Karosserie- und Fahrzeugbau: Robert Wörner (Kopp. Freudenstadt)

KfZ-Mechatroniker: 1. Sieger: Juan-Carlos Dehner (Bruckelt, Burladingen), 2. Sieger: Marcel Kevin Egerter (Bruckelt, Burladingen), 3. Sieger: Maximilian Bienia (Müller, Truchtelfingen), Mustafa Yilmaz (Dehner, Balingen)

Maurer: 1. Sieger: Heiko Schuhmacher (Mauz, Burladingen), 2. Sieger: Dennis Knaisch (Mayer, Rosenfeld)

Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement: 1. Sieger Micha Rapp (Maler Jetter, Rosenfeld) 2. Sieger Susi Grözinger (Maler Jetter, Rosenfeld), 3 . Sieger: Eugenia Mehov (Bühler & Ruff, Hechingen)

Weitere Gesellen:

Anlagemechaniker für Sanitär-/Heizung-/Klimatechnik: Kubrom Abraha (Deh, Bisingen), Bekim Berisha (Niedenthal, Burladingen), Alexander Breuling (Haas, Burgfelden), Julius Derscheid (Konzmann, Engstlatt), Emelie di Fabro (Glombitza-Mutschler, Ebingen), Luca Ramon Ganzhorn (Hammer, Haigerloch), Beyhan Gökgöcek (Sickinger, Hechingen), Marinko Golic (Stier, Engstlatt), Leon Gutri (Hammer, Haigerloch), Maik Jazeschen (BayWa, Balingen), Christian Matheis (BayWa, Balingen), Sebastian Riedel (Krohn + Göhring, Weilstetten), Sven Rommel (KDS, Hechingen), Marius Schupp (Sauter, Meßstettten), Iakowos Spyridopoulos (Boeing, Hechingen), Tim Werner (KDS, Hechingen)

Bäckereifachverkäufer: Lukas Matt (Koch, Engstlatt)

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement: Julia Schütz (Extrem Fahrzeuge, Schwenningen), Andrea Schweidt (Eberhardt Antriebstechnik, Bisingen), Johannes Walter (Schlagenhauf KfZ-Technik, Oberdigisheim)

Elektroniker: Andrej Berg (Keller, Onstmettingen), Nick Bollinger (Keller, Onstmettingen), Florian Damm (Netze BW, Balingen), Vasily Elpanov (Netze BW, Balingen), Luca Maximilian Eppler (Haag, Lautlingen), Vitali Gorbenko (kein Betrieb), Max Grimm (Bühler, Binsdorf), Michael Hofmann (KLAS, Balingen), Mario Jelusic (TECHMASTER, Hechingen), Yücel Karadag (kein Betrieb), Eduard Kerling (Keller, Onstmettingen), Dennis Kiefer («Die Stromer«, Bisingen), Jan Kotz (Huonker, Täbingen), Lukas Kraus (Seemann, Burladingen), Daniel Krune (Keller, Onstmettingen), Tobias Nester (Riedlinger, Schörzingen), Onat Simsek (Bühler, Binsdorf), Christian Slezinski (Keller, Onstmettingen), Jan Sträßle (Keller, Onstmettingen), Patrick Voigt (Netze BW, Balingen)

Feinwerkmechaniker: Adrian Butz (Rehfuss, Balingen), Tuncay Ceylan (Bärtle, Margethausen), Salvatore Antonio Costa (Deuschle, Bisingen), Gregoriy Filenko (Haug, Balingen), Minase Kahsai (Götz, Engstlatt), Gabriel Jambrovic (Rehfuss, Balingen), Jan Maier (B+G Metall, Geislingen), Henry-Jack Segaar (Mafu, Rosenfeld), Max Sontheim (Alber, Tailfingen), Luca Strobel (Biesinger, Hart)

Friseur: Jacqueline Anders (Beauty Coiffeur, Ebingen)

Glaser: Luca Neltner (Maag, Winterlingen)

Karosserie- und Fahrzeugbau: Martin Bauer (Boxer, Dotternhausen), Jonas Fischer (Klaiber, Unterdigisheim), Maximilian Flad (Wiedler, Ebingen), Joshua di Causi (Habfast, Balingen), Hannes Lucca Müller (G & S, Albstadt), Melvin Rommel (Bussmann, Balingen)

KfZ-Mechatroniker: Hamza Altaleb (AHG, Balingen), Iosif-Simon Balint (Sauter, Frommern), Giuseppe Barba (Mezger, Burladingen), Momodou Barry (Burkhardt, Hechingen), Andreas Barth (Bruckelt, Burladingen), Besart Behramaj (Kleinmann, Hechingen), Kadir Beyazbal (bhg, Ebingen), Marcel Blochin (Holweger, Rosenfeld), Lisa Böhler (Roth, Albstadt), Emilia Botta (bhg, Balingen), Tim Egerter (Dengler, Hechingen), Justin Felger (Kalbacher, Hechingen), Andi Gasi (Holweger, Rosenfeld), Jens Gruler (bhg, Ebingen), Artur Hrodsky (Kalbacher, Hechingen), Thomas Jakobi (Harich, Ostdorf), Ahmet Kiroglu (Maier, Tailfingen), Norman Kutschki (Unger, Truchtelfingen), Mario Laurin (Kfz-Service, Ebingen), Louis Löffler (Roth, Albstadt), Gregory Marasco (bhg, Balingen), Sascha Mauser (Gulde, Geislingen), Luca Maute (Kalbacher ,Hechingen), Leon David Ogrzey (Boxer, Dotternhausen), Mike Waseem Roth (Roth, Albstadt), Kazim Tolga Sanduvac (Riess, Balingen), Nico Schellhammer (Gulde, Geislingen), Oliver Schick (MAN, Balingen), Marcel-Sebastian Schmid (Barth, Burladingen), Lukas Sielski (Fuss, Truchtelfingen), Tobias Strauß (Eppler, Tailfingen), Marvin Straubinger (Ruprecht, Balingen), Batuhan Torun (Riess, Balingen), Ali Vogler (AHG, Ebingen), Sahr-John Walter (Auto-Team, Tailfingen)

Maurer: Faton Hajra (Stotz, Frommern), Manuel Romer (MAUZ, Burladingen)

Metallbauer: Lukas Binder (SCHWÖRER, Haigerloch-Stetten), Moritz Gomeringer (Weissmann, Meßstetten), Dominik Meitza (Stetza, Endingen), Clemens Ulmann (Wagner, Tailfingen), Giuseppe Zuccarello (Arbeitsidee, Albstadt)

Stuckateur: Markus Bersch (Holocher, Bisingen), Orhan Kaan Koc (Schneider, Rosenfeld)

Zimmerer: Allen Dragonic (kein Betrieb)

Zweiradmechatroniker: Julian Marquardt (Reichenberger, Albstadt)