Ärztin gibt Tipps Geschwollene Beine bei Hitze - was hilft gegen Lymphödem?
Regine Warth 13.08.2025 - 05:55 Uhr
Wer an Sommertagen über ständig dicke Knöchel klagt, sollte den Hausarzt aufsuchen: Nicht selten kann ein gestörtes Lymphsystem die Ursache sein, sagt die Spezialistin Hui Jing Qiu.
Einfach mal die Füße hochlegen, kalt abduschen und mehr in Bewegung kommen – so lautet der wohlwollende Rat bei geschwollenen Beinen. Insbesondere im Sommer, wenn die Knöchel und Fußrücken aufgrund der Hitze schnell dick werden und das Schuhe an- und ausziehen zur Qual machen. Doch so manche Schwellung bleibt trotz aller Bemühungen bestehen. Und das tagelang. Spätestens dann sollte ein Arzt aufgesucht werden, so lautet der Rat von Hui Jing Qiu, Leiterin des Gefäßzentrums am Marienhospital in Stuttgart.