Geschwister bei Unfall betroffen: Ein schreckliches Déjà-vu auf der Schwenninger Steig

1 Blumen, eine Kerze und ein Gedenkstein erinnern an den tödlichen Unfall 2019 – während genau der Unglücksstelle der am Dienstag verunglückte Audi auf dem Dach liegt. Foto: Marc Eich

Wieder ein schwerer Verkehrsunfall, erneut ausgelöst durch zu hohe Geschwindigkeit: Das schlimme Unglück auf der Schwenninger Steig weckt Erinnerungen an drei Todesopfer im Jahr 2019. Nun werden abermals Rufe nach Konsequenzen laut.









Bilder, die man lieber verdrängen würde, kamen am Dienstag bei einem schweren Verkehrsunfall an der Schwenninger Steig wieder hoch: Ein Auto liegt auf dem Dach, Menschen sind in einem Wagen eingeklemmt, ein junges Mädchen wird herausgeschleudert, liegt mit schweren Verletzungen im Graben.