Geschwindigkeitsmessung Viele Autofahrer zu schnell in Schömberg unterwegs

Schömberg-Langenbrand - Die Gemeinde Schömberg hat in der Ring- sowie in der Schömberger Straße in Langenbrand ein Geschwindigkeitsdisplay aufstellen lassen. Auf beiden Straßen gilt wegen der derzeitigen Umleitungen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro ­Stunde.