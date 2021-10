Nach Ausbruch aus Psychiatrie in Weinsberg Zwei Flüchtige in Barcelona gefasst

Am 23. September fliehen vier Männer aus der Psychiatrie in Weinsberg, kurze Zeit später wird einer der Flüchtigen erwischt. Zwei weitere kann die Polizei nun in Barcelona fassen. Bilder des vierten Flüchtigen befinden sich in der Fotostrecke.