1 Am Obertorplatz soll die vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 Stundenkilometern eingehalten werden. Das will die Stadt unter anderem mit diesen Displays erreichen, die am Obertorplatz und auf Höhe der AOK-Geschäftsstelle aufgestellt wurden. Foto: Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung hat Geschwindigkeitsdisplays am Obertorplatz aufgestellt. Sie zeigen, ob jemand zu schnell fährt. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Tempos werden umgesetzt, unter anderem blitzt es immer wieder.

Hechingen - Grüner Daumen hoch, roter Daumen nach unten: unmissverständlich zeigen seit Freitagmorgen drei neu von der Stadt angeschaffte Displays, ob die Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern auf dem Obertorplatz einhalten oder nicht.

Dazwischen wird die exakt gefahrene Geschwindigkeit angezeigt, ab 20 Stundenkilometern abwärts grün, darüber in rot. Die Displays sind auf der Höhe der AOK und der Abzweigung Frauengartenstraße sowie bei der Buchhandlung "Das Buch" platziert und messen in unterschiedliche Richtungen.

Unterschiedliche Einsatzorte

Mit ihren Daumen und den unterschiedlichen Farben sind die neuen Displays "benutzerfreundlicher" als das schon etwas in die Jahre gekommene bis dato einzige Geschwindigkeitsdisplay der Stadt. Dieses zeigt allein die gefahrene Geschwindigkeit in roten Ziffern, ist allerdings weiterhin im Einsatz, aktuell an der Baustelle in der Heiligkreuzstraße.

Auch die neuen Displays sind für unterschiedliche Einsatzorte vorgesehen, werden aber erst einmal für eine gute Zeit auf dem Obertorplatz bleiben. Installiert wurden die Displays durch die Mitarbeiter des städtischen Betriebshof. Die Geräte werden über die Straßenlampen mit Strom versorgt und ermöglichen statistische Auswertungen. Aufgezeichnet werden eben die gemessenen Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer, Bilder machen die Geräte nicht. Auch die weiteren angekündigten Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Obertorplatz werden umgesetzt.

Bereits am Donnerstag wurde auf den Straßenkörper mehrfach die "20" als Hinweis auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit aufgemalt, aktuell wurde im Auftrag der Stadt eine Geschwindigkeitskontrolle mit einem "Blitzer" durchgeführt.