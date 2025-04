Geschmückter Brunnen ist das Ziel: Kinder können in Dörlinbach noch bis 4. Mai auf Osterrallye gehen

Der Vierjahreszeitenbrunnen vor der Turn- und Festhalle strahlt seit gut zwei Wochen in ganz besonderem Glanz: Für das Osterfest hatten Kinder und Eltern der Dörlinbacher Kita St. Angela fleißig Eier bemalt und Grünzeug zusammengesteckt, um zum Dorfjubiläum einen echten Hingucker zu schaffen. Auch wenn Ostern vorbei ist, bleibt der Schmuck noch einige Tage bestehen. Und nicht nur das: Der Brunnen ist Ziel einer Abenteuerrallye durch den Ort.

Organisiert wird diese von der Dörlinbacher Kita St. Angela. „Die Gemeinde ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir uns am Jubiläum beteiligen wollen“, berichtet Katharina Weber, die Leiterin der Kindertagesstätte, im Gespräch mit unserer Redaktion. So ist die Idee einer Osterrallye entstanden, die jedoch weit über die Feiertage hinaus geht. Noch bis 4. Mai können Eltern mit Kindern oder Großeltern mit ihren Enkeln die Abenteuertour absolvieren.

Lesen Sie auch

Weber beschreibt die Rallye als „Spaziergang mit Anlaufstellen“. An neun Stationen gilt es für die Kids, in Spielen oder Rätseln Aufgaben zu lösen. Etwa drei Kilometer ist die Strecke lang. Start ist bei der Kita St. Angela. Unter anderem über den Ziegelhüttenplatz und die Prinschbachhütte geht es zum Ziel: dem Osterbrunnen. Dort angekommen wartet für jene, die bis dahin alle Aufgaben absolviert haben, eine Belohnung. „Ich verrate aber nicht, was“, so Weber lachend.

Kinder wissen nicht, wie die Rallye ausgeht

In den Augen der Kita-Leiterin ist die Osterrallye eine sehr gute Gelegenheit, um auch die Kleinsten in das Dorfjubiläum einzubinden. Denn die Kita-Kinder haben nicht nur geholfen, den Osterbrunnen zu schmücken, sondern waren auch fleißig bei der Vorbereitung der Rallye, etwa beim Basteln der Schilder. „Sie wissen aber nicht, wie die Rallye ausgeht“, sagt Weber. So gab es für sie einen Anreiz, die Rallye selbst noch auszuprobieren.

Der geschmückte Osterbrunnen ist das Ziel der Rallye durch Dörlinbach. Foto: Göppert

Einige Familien seien über die Ostertage bereits unterwegs gewesen. „Ich habe ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten“, freut sich Weber, die in der Ankündigung der Rallye explizit um Feedback bittet. Auch wenn es Probleme bei Stationen gibt, könne man sich per E-Mail an kita.st.angela@kath-schutter.de melden. „Bisher war es ein Spaß für Groß und Klein“, zieht die Kitaleiterin ein positives Zwischenfazit.

Hoffnung auf einen schönen Maifeiertag

Für das Wochenende und vor allem für den Maifeiertag kommende Woche wünscht sich Weber, dass sich zahlreiche Abenteuerlustige auf den Weg machen. Die Stationen, sagt die Organisatorin, seien auch bei Regen gut absolvierbar. Sie hoffe aber natürlich auf gutes Wetter, das die Menschen zum Spaziergang motiviert.

Die weiteren Events

Der Tennisclub Schuttertal veranstaltet am Donnerstag, 1. Mai, ab 11 Uhr an der Prinschbachhütte einen Maihock. Am Tag darauf startet der Aufbau des Feldbrandofens im Rahmen des Projekt „Jubiläumsziegel“ der Dörlinbacher Biker. Der historische Ziegelbrand ist für den 10. und 11. Mai vorgesehen, am 16. und 17. Mai wird der Ziegelofen abgebaut. Die einzelnen Ziegel mit dem Jubiläumslogo können dann erworben werden.