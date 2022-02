1 Seit dem Sommer 2021 gibt es für die Erlaheimer nach der Schließung des Dorfladens keine Möglichkeit mehr, direkt im Ort einzukaufen. Foto: Schnurr

Geislingen-Erlaheim - Der bisherige Erlaheimer Dorfladen bleibt im Rennen darum, als Selbstbedienungsladen der Kette "Tante M" wieder zu öffnen. Am Dienstag ist ein Vertreter der Chrisma GmbH, die hinter "Tante M" steht, zu einem Vororttermin gekommen.

"Durchaus interessant"

Jochen Schwab, Leiter Expansion, Franchise und Controlling, hat sich in der Erlaheimer Karlstraße mit der Gebäudeeigentümerin Helene Ott und Geislingens Hauptamtsleiter Christian Volk getroffen. Nach dem Gespräch äußert sich Volk gegenüber unserer Redaktion weiter zuversichtlich: Der Laden sei aus Sicht des Marktentwicklers "durchaus interessant" und habe "einen gewissen Charme".

Nächster Laden öffnet in Trillfingen

Schwab habe um Lagepläne gebeten und den Standort in Erlaheim nicht von vornherein ausgeschlossen. Allerdings müsste die Eingangstür umgebaut werden, damit sie sich elektrisch öffnen lässt. Aus Sicht der Hausbesitzerin das aber kein Problem.

"Tante M" ist an vielen Standorten aktiv. So soll etwa im März in Trillfingen im ehemaligen "Hirsch" ein weiterer Selbstbedienungsladen öffnen.