1 Das Wohn Schick in Rottweil bleibt auch montags weiterhin geöffnet – entgegen des Trends. Foto: Schulz

Wenn in Bezug auf Möbelhäuser vom "Green Monday" die Rede ist, geht es nicht etwa in Anlehnung an den "Black Friday" um einen neuen Tag für Schnäppchenjäger. Viel mehr geht es um einen "verkaufsgeschlossenen Montag". Wir fragen bei Wohn Schick in Rottweil nach.















Rottweil - Nicht nur Privatpersonen sparen Energie, wo sie nur können. Auch der Einzelhandel sucht angesichts der hohen Energiepreise permanent nach neuen Lösungen, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Ein neuer Baustein auf diesem Weg soll der sogenannte "Green Monday" sein. Dabei lassen Möbelhäuser landesweit immer öfter ihre Pforten montags geschlossen. Was nicht nur nach einem verlängerten Wochenende für die Mitarbeiter schreit, soll auch die Energiekosten merklich in Schach halten.