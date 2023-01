1 Der Genderstern und die Gender-Gap sollen alle miteinbeziehen. Foto: Hezel

Gendern ist ohne Frage ein kontroverses Thema. Wie gehen Schulen in Rottweil mit der Thematik um? Wir haben nachgefragt.















Link kopiert

Rottweil - Jüngst hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart gegen das Gendern im Klassenzimmer ausgesprochen. "Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr", so der Grünen-Politiker. Doch wie sieht es an Schulen in Rottweil mit der so genannten "geschlechtergerechten Sprache" aus? Unsere Redaktion hat nachgefragt.