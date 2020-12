Geschlagen und getreten 42-Jähriger an Zigarettenautomat überfallen

Baiersbronn - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 20 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Alten Reichnbacher Straße. Während dem Kauf haben zwei Unbekannte ihn nach einer "Kippe" gefragt. Er händigte dem Unbekannten eine aus, verweigerte es aber dem Zweiten und trat seinen Heimweg an, als ihm plötzlich einer der Unbekannte ins Gesicht schlug. Hierbei stürzte der 42-jährige zu Boden. Am Boden liegend trat der zweite Täter nochmals mit dem Fuß gegen den Kopf des Geschädigten. Daraufhin flüchteten die Zwei.