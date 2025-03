1 Eine Frau hat sich in Kehl mit den Mitarbeitern eines Geschäfts angelegt. Foto: David Inderlied/

Nach einem räuberischen Diebstahl haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen gegen eine 43-Jährige übernommen.









Am Mittwochnachmittag soll die Tatverdächtige mehrere Flaschen Bier in einem Geschäft in der Königsberger Straße in ihre Tasche gesteckt haben und anschließend aus dem Laden geflüchtet sein, teilt die Polizei mit.