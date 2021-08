1 "Blaue Beeren" in veredelter Form erfreuen sich beim traditionellen Heidelbeerfest des Geschichts- und Heimatvereins große Nachfrage. Foto: Dilger Foto: Schwarzwälder Bote

Tradition: Großer Andrang beim Heidelbeerfest des Geschichts- und Heimatvereins / Käufer stehen Schlange

Ein abgespecktes Programm gab es Corona-bedingt auch beim traditionellen Heidelbeerfest des Geschichts- und Heimatvereins Furtwangen.

Furtwangen. Beim Verkauf unter Beachtung der Corona-Verordnung vor dem Museum "Gasthaus Arche" fanden jedoch immerhin zahlreiche blaue Beeren in unterschiedlichsten Verarbeitungsstufen neue Besitzer.

Da ein Festzelt mit relativ eng beieinander stehenden Bänken auch in diesem Jahr, wie schon 2020, nicht machbar war, richteten sich die Augen der Verantwortlichen des Vereins ab dem Morgen sorgenvoll gen Himmel: Die eigentlichen Verkaufsstände, an denen unter anderem Heidelbeerkuchen, -secco oder -likör, unverarbeitete Heidelbeeren und vor allem die beliebte Marmelade angeboten wurden, waren zwar im Pavillon der historischen Kegelbahn im Trockenen, doch wäre es für die mit vorschriftsmäßigen Abständen in der Schlange wartenden Käufer bei Dauerregen nicht ganz so angenehm geworden.

Zum Glück hörte der Regen zumindest zu den Zeiten des größten Andrangs auf, und so waren zuerst die verschiedenen Kuchen und Torten schon bald ausverkauft. Was für den Verein positiv war, sorgte bei manchen Kunden naturgemäß für Enttäuschung.

Künftig größeres Angebot

Die Verantwortlichen des Vereins nehmen als Anregung für das nächste Jahr mit, für noch mehr Angebot zu sorgen, wenn auch die Erntesituation bis dahin ganz anders aussehen kann als in diesem Jahr. Der Vorstand des Vereins bedankt sich bei den vielen fleißigen Helfern, die zum Erfolg des Fests beigetragen haben, sei es bei der Beerenlese, beim Kuchenbacken, Zubereiten von Marmelade und auch bei den Helfern beim Verkauf.

Parallel zum Verkauf war auch die Bewirtung in der "Arche" gut frequentiert, und interessierte Besucher wurden durch die Ausstellung "Kindheit und Jugend in Furtwangen" geführt.