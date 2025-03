Die wichtigste Veranstaltung des Geschichts- und Heimatvereins, zumindest was die Publikumsresonanz betrifft, bleibt das Heidelbeerfest, das alljährlich in und vor der „Arche“ stattfindet, der Museumsgaststätte des Vereins.

400 Gäste Wie der Vorsitzende Gerhard Buchmann bei der Mitgliederversammlung berichtete, kamen 2024 wieder rund 400 Besucher und erfreuten sich an 40 Heidelbeerkuchen und -torten sowie an Heidelbeereis und -marmelade.

Guter Platz am Trödlermarkt Ein weiterer Punkt war der Trödlermarkt mit neuem Standort nahe der Volksbank. Der Ort habe sich als sehr positiv erwiesen, die meisten Gäste kämen irgendwann am Stand des Geschichtsvereins vorbei. Der Verein hat für solche Anlässe ein eigenes Zelt beschafft.

Neue Orchestrionrollen Auf der Zielgeraden ist das Projekt neue Orchestrionrollen. Die alten und meist nicht mehr spielbaren Rollen sind eingescannt und die neuen Duplikate sollten im April geliefert werden.

Verstärkung gesucht Lob gab es auch für die Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, die mit ihren Aktivitäten zum Erfolg beitragen. „Insgesamt laufen unser Verein und unser Museum gut, die Resonanz der Besucher ist positiv,“ sagte der Vorsitzende. Mit Sorgen betrachtet er die Personalfrage: „Keiner von uns darf längere Zeit krank werden, denn dann kommen wir in große Schwierigkeiten. Wir brauchen dringend Verstärkung!“

Abschluss Kassiererin Doris Kulke berichtete von einem umfangreichen Geschäftsjahr mit positivem Abschluss.

Grußwort Bürgermeister Josef Herdner sprach ein Grußwort und leitete die Wahlen.

Bewährtes Team bestätigt Wiedergewählt wurden Vorsitzender Gerhard Buchmann, Stellvertreter Harry Kunte, Kassiererin Doris Kulke, Schriftführerin Hadumoth Reichle-Kunte, die Beisitzer Ludger Beckmann, Gerhard Dilger, Andreas Farsang, Siegfried Pahling und Marianne Strube. Für ein Jahr nochmals gewählt wurde Museumsleiterin Elke Schön, die die Aufgabe in jüngere Hände geben möchte. Sie wird Andreas Farsang in die Aufgaben einführen. Nicht besetzt werden konnte die Position des Archivars, nachdem Thomas Braun wegen beruflicher Belastung nicht mehr antrat. Aber, so Buchmann, es stehe ein Helfer bereit, der sich um die Archive kümmert.

Ehrungen Anwesend von den vielen Mitgliedern, die dem Verein seit 25 Jahren treu sind, waren Doris Kulke, Arnold Kienzler und Erich Reiser. Heinz Hettich wurde einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.