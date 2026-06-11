Geschichte zum Anfassen: Das Regionalmuseum Römervilla Grenzach wird 40 Jahre alt

Die Römervilla Grenzach ist das einzige Museum für römische Alltagskultur weit und breit. Nun feiert es seinen 40. Geburtstag. Helmut Bauckner blickt zurück.
Als am 18. April 1980 vier Frauen und 28 Männer im Gasthaus Löwen in Wyhlen den Verein für Heimatgeschichte aus der Taufe hoben und Bernhard Vogt zum ersten Vorsitzenden wählten, konnten sie nicht ahnen, welche Herausforderung bereits drei Jahre später auf den Verein warten würde. Dem Wunsch von Bürgermeister Hans-Joachim Könsler entsprechend sollte unter anderem die Gründung eines Heimatmuseums ein wichtiges Vereinsziel sein, um so überliefertes Kulturgut zu sammeln und für die Ortsgeschichte zu archivieren. Ein überregionales Museum zur Römerzeit hatte man nicht auf dem Schirm.