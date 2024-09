Geschichte wie bei Siddhartha: „Nach Calw, der Liebe wegen“

1 Siri Akal aus Mexico und seine Frau Vanessa Lindner aus Calw Altburg verbindet auch die Liebe zur Meditation. Foto: Peer Meinert

Mexiko, Indien, Calw – der 35 Jahre alte Meditationslehrer Siri Akal ist einen weiten Weg gegangen. Im Schwäbischen will er jetzt aber bleiben.









Altburg ist nicht gerade der Ort, an dem man einen Meditationslehrer erwartet. 2 800 Einwohner, ein dörflicher Kern, rundum Einfamilienhäuser, alles sehr schwäbisch und sehr sauber. Siri Akal empfängt in einer eher luxuriösen Villa, als erstes führt er unsere Redaktion in seinen Meditationsraum – Siri Akal stammt aus Mexiko, von Beruf ist er Meditationslehrer. Und nach langen Wanderjahren rund um die Welt lebt er seit fast zwei Jahren Jahren mit Ehefrau und zwei Kindern in Calw – eine nicht gerade alltägliche Karriere.