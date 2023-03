1 Freuen sich über das druckfrische Comic-Heft (von links): Henry Rauner, Gerhard Mauch und Erhard Hengsteler. Foto: Alt

Gerhard „Gischbl“ Mauch hat zusammen mit dem Bürgerforum Perspektiven mit Davids Welt eine Comic-Anthologie herausgebracht, in der auf humoreske Weise die Entstehung der Pürschgerichtskarte erzählt wird.









Gerhard Mauch blättert in der frisch gedruckten Comic-Anthologie und lächelt. Das Werk gefällt, wenngleich die Originale aus seiner Feder in den Farben kräftiger sind. „Auf der Pürschgerichtskarte wird ein großes Stück Rottweiler Geschichte präsentiert“, erklärt der Zeichner, den die meisten unter seinem Künstlernamen „Gischbl“ kennen. In limitierter Auflage – es gibt nur 500 Stück – wird unter dem Titel „Davids Welt“ in humoresken Bildern und Texten erzählt, wie David Rötlin auf die Idee kam, die Rottweiler Pürschgerichtskarte zu zu malen.

Mittelalterliches Wimmelbild

Die kreisrunde rund zwei Meter große Karte stammt aus dem Jahr 1564 und wurde für die Rottweiler Verwaltung erstellt. Im Zentrum dieses mittelalterlichen Wimmelbilds steht die Kapellenkirche. Das auf der Karte dargestellte Gebiet mit Rottweil im Zentrum reicht bis Villingen und Oberndorf, bis zum Schwarzwald und der Schwäbischen Alb.

In den zwölf Folgen, die in dem Comic-Heft zu finden sind, lässt Mauch den Maler und Zeichner mit viel Witz und dennoch großer Geschichtskenntnis wieder aufleben. Immerhin haben der früherer Stadtarchivar Winfried Hecht und Rottweil-Expertin Cornelia Votteler historischen Input geliefert.

Das Themenspektrum in „Davids Welt“ ist also groß und reicht von der Geschichte Rottweiler Häuser, wie etwa der Brotlaube oder der Kapellenkirche, bis hin zu zeitgenössischen Ereignissen, wie der Hexenverfolgung. Hier und da gibt es einen Rückblick in die Zeit der Römer oder einen Ausblick, etwa als die Reichsstadtzeit endete. Und auch die umliegenden Dörfer finden Einzug in „Davids Welt“.

Was sonst noch geplant ist

Doch das Comic-Projekt ist nicht nur was für eingefleischte Historiker. Davids Welt ermöglicht einen lustigen und niederschwelligen Ansatz, sich mit der Rottweiler Geschichte zu befassen. Jugendliche dürfen sich da ebenso angesprochen fühlen wie Touristen. Und weil es sich geradezu aufdrängt, sollen Interessierte sich in einem weiteren Schritt per Audio-Guide auf die Spuren David Rötlins begeben können. „Mit einem QR-Code versehene Hinweistafeln sollen an Sehenswürdigkeiten wie der Kapellenkirche aufgestellt werden“, erzählt Henry Rauner, erster Sprecher des Bürgerforums Perspektiven. So werden etwa im Hinblick auf die Landesgartenschau in fünf Jahren auch Gäste in der Stadt in „Davids Welt“ eintauchen können. Ab April soll das möglich sein. „Wir mussten das mit dem Denkmalschutz abstimmen“, so Rauner. Außerdem soll eine Wanderausstellung, die derzeit noch in Planung ist, das Projekt flankieren.

Von der Idee zur Umsetzung

Damit die Comic-Anthologie überhaupt umgesetzt werden konnte, war eine Menge Vorarbeit nötig. „500 bis 600 Stunden waren das etwa“, erinnert sich Rauner, der auch selbst den einen oder anderen Text dazugesteuert hat. Von der Idee, die übrigens auf Stadtrat Hubert Nowack zurückgeht, bis zur ersten Veröffentlichungen einiger Folgen exklusiv im Schwarzwälder Boten und nun dem Comic-Heft vergingen zwei Jahre. „Uderzo hat für einen Asterix und Obelix-Band fünf Jahre gebraucht“, erklärt Gischbl zur Veranschaulichung.

Gefördert wurde das Projekt mit Mitteln aus dem LEADER-Topf, der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der Volksbank Rottweil. Die Fäden liefen bei der Bürgerstiftung zusammen. Kommt „Davids Welt“ bei den Leuten an, könnten sich Rauner, Bürgerforums-Kollege Erhard Hengsteler und Zeichner Mauch auch eine Fortsetzung vorstellen. Ideen sind jedenfalls willkommen.

Hier gibt’s den Comic

„Davids Welt“

gibt es für 10 Euro bei der Buchhandlung Klein und bei der Volksbank Rottweil. Die Auflage ist auf 500 Stück limitiert.