3 Hans Schanz erläutert die Inschrift auf dem Bauernhaus in der Pfarrstraße 15 (Dotschwinkel). Foto: Vögele

Mit einer historischen Ortsbegehung trug das Männervesper zum Jubiläumsprogramm "1250 Jahre Vöhringen" bei. Das Interesse an der besonderen Führung war groß.















Vöhringen - Ausgangspunkt war die Petruskirche. Mit Hans Schanz, Franz-Josef Baltes, Ronald Garb und Siegfried Urmann tauchte die große Gruppe von rund 150 interessierten Mitbürgern in die Kirchengeschichte von 1099 bis heute ein. Das besondere Augenmerk galt dem gotischen Taufstein von 1099, dem ältesten Element der Kirche, sowie der Kanzel, dem Kruzifix von 1700, dem Grabstein, den beiden Gefallenentafeln und dem Pfarrerverzeichnis.

Über das Untere Höfle erreichte die Gruppe das Ende der Mühlbachstraße, den "Katzengompen", früher ein hochwassergebeuteltes Gebiet. Anekdoten, wie man den Wasserrückgang auf dem Küchentisch sitzend, beobachtete, ließen manchen schmunzeln. Der Mühlbach floss hier offen in seinem Bachbett. Heute verdolt, konnte man über einen geöffneten Schachtdeckel einen Blick auf den Bach werfen.

Der "Dotschwinkel"

Der Hirschberg, heute Domizil der Feuerwehr und von Vereinen, war einst Standort des Gasthauses "Hirsch". Das Bauernhaus in der Pfarrstraße 15 (Tante Maria) mit der Inschrift vom "Den 30. May 1793" bestimmte den nächsten Halt. Der ortseigene Name "Dotschwinkel" kam von der abgewinkelten Straßenführung her und vom Eierdotsch, einem Spiegelei. Hier wohnten die reicheren Leute, die Feinschmecker. Vorbei an der Oberen Mühle begab man sich zur Urwasserversorgung in Alt-Vöhringen, einem der idyllischsten Winkel. Die Quelle befindet sich im Berg unter einem Wohnhaus.

Geschichte und Bauweise des roten Hauses in der Dorfstraße 12, bekannt als Rominger-Haus, beeindruckte die Teilnehmer. Sie wurde von Michael Groß via Powerpoint präsentiert. Es war als eines der zwei Seelhöfe des Klosters Alpirsbach ein wirtschaftliches Zentrum. Das mehr als 550 Jahre alte, wieder fast original hergerichtete Haus hätte der Besucherzahl nicht standgehalten. 1986 in die Liste der Kulturdenkmale aufgenommen, gilt es als eines der markantesten Gebäude.

Unter dem Ochsen

Durch den Zehntweg, einst Standort der Zehntscheuer und des Hagenstalls, führte die Tour über die Rottweiler Straße durch die Spiegelgasse, die heutige Sulzer Straße bis in die feuchten Tiefen des Ochsenkellers, der im Krieg auch als Luftschutzkeller diente. Hier waren auch die Nebeninfos aus der Ortschronik zum Franzoseneinmarsch von Interesse. Der Gewölbekeller diente zunächst dem Hirschwirt als Lager, später der "Linde", dann dem "Ochsen".

An allen Haltestellen veranschaulichten Bilder die Ausführungen von Hans Schatz, der die Tour führte und mit Erzählungen bereicherte. Die technische Unterstützung wurde passenderweise mit dem traditionsreichen Handwagen "Vorwärts" mitgeführt. Die Führung endete mit einem Vöhringer Wurstsalat bei der Narrenzunft.