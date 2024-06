„Stiegenhäuser“, Kanäle wie in Venedig und einfühlsame Musik waren Thema des Spaziergangs. Die Wiege der Stadt ist wohl im Gebiet „Brunnenbach“ zu finden.

Beide Stadtrundgänge zum Thema „Romantisches Sulz“ fanden großen Anklang und führten die Teilnehmer an sonnig-warmen Tagen durch romantische Winkel der Stadt, die selbst den meisten Einheimischen unbekannt waren.

In den stattlichen Sulzer Häusern rund um den Marktplatz, erbaut in der Zeit der Romantik, findet man noch heute „Stiegenhäuser“, wie man sie aus Romanen der Epoche kennt.

Lesen Sie auch

Salz in Sulz

An solch einem Schauplatz gab es eine Lesung und die Darbietung von Musikstücken aus dieser Epoche. Beate Roehse, Christine Jacob und Norbert Weber trugen Werke der Zeit so einfühlsam vor, dass die Zuhörer Gänsehaut bekamen.

Im Bürgersaal konnten die Teilnehmer anhand einer Ausstellung von bis zu 100 Jahre alten Fotos von Sulz in eine vergangene Welt eintauchen. Exemplarisch waren hier die einstige Lebensader der Stadt „Der Brühl“ und die Geschichte der Salzgewinnung in Sulz dokumentiert.

Das „Venedig am Neckar“

Der Weg führte dann entlang der zahlreichen verdolten und deshalb unbekannten Wasserläufe und Kanäle, die Sulz einst zum „Venedig am Neckar“ machten, wie die Leiterin, Ursula Weber, scherzhaft betonte. Die Gruppen staunten auch über die Vielzahl der archäologischen Hinweise, die nahelegen, dass die Wiege der Stadt im Gebiet „Brunnenbach“ zu finden ist.

Nach Überquerung des Neckars, dieses „wilden Gesellen“, so lautet der Name keltischen Ursprungs, endeten die Stadtrundgänge mit weiteren Musikstücken am romantischen Neckardamm im Stadtpark Wöhrd beziehungsweise im evangelischen Gemeindehaus.