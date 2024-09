Dauerbaustelle in Loßburg Nach drei Jahren endlich Land in Sicht

Das Regierungspräsidium Karlsruhe kündigt das Ende der Sanierung und des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Loßburg für Ende September an – und führt in einer Mitteilung noch einmal die Gründe an, warum sich die Bauarbeiten so lange gezogen haben.