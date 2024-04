Die blutige Schlacht in den Kreuzwiesen

Geschichte in Leinstetten

1 Historiker Fritz Peter (links) und Dieter Bronnerstehen vor dem Minnesängerdenkmal. Foto: Gukelberger

Eine Feier am Minnesängerdenkmal erinnert an die Schlacht in den Kreuzwiesen von 1298. Damals wurden Streitigkeiten um die Krone blutig entschieden.









Zwischen Bettenhausen und Leinstetten liegt oben am Berg die Ruine „Lichtenfels“. Gegenüber der Ruine im Tal führt eine Fußgängerbrücke über die Glatt. Dort ist das Denkmal in wenigen Minuten in der Nähe des Sportplatzes zu erreichen.