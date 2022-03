1 So soll das Mahnmal zur "Hexenverfolgung" auf dem Galgenberg aussehen. Foto: Agnes Maier/Stadt Horb

Horb - Ohne ihn würde es wohl diese intensive Auseinandersetzung mit der "Hexenverfolgung" in Horb nicht geben: Rudolf Bok aus Nordstetten drängte in vielen Briefen an Medien und Stadtverwaltung dazu, sich mit diesem düsteren Kapitel der Horber Geschichte auseinanderzusetzen. Nun wird es ein Mahnmal geben – nahe des Wasserturms beim Kasernenareal.

Alle Beteiligten zufrieden? Der Nordstetter nicht ganz. Denn er hätte sich einen anderen Standort für das Mahnmal, das Agnes Maier entworfen hat, gewünscht.

Großes Lob für Agnes Maier

In seinem offenen Brief ist Bok, der mit seinen Leserbriefen gerne mal den Finger in die Wunde legt, zunächst voll des Lobes: Die jüngste Gemeinderatssitzung sei eine "würdevolle Geschichtsstunde zur Hexenverfolgung in Horb" gewesen. Agnes Maier vom Kulturamt habe in "beeindruckender Weise" und "mit Leidenschaft" ihr Konzept zum Gedenken an die Hexenprozesse mit den entworfenen drei Gedenktafeln und dem vorgesehenen Gedenk- und Mahnmal präsentiert.

"Ich schließe mich der geschlossenen Anerkennung durch den Gemeinderat voll an und danke an dieser Stelle Frau Maier ebenfalls sehr herzlich für ihre intensive und gute Arbeit. Weiter bedanke ich mich bei den dafür Verantwortlichen in der Stadtführung und allen weiteren Personen, die an dieser besonderen Darstellung einer dunklen Epoche der Horber Stadtgeschichte beteiligt waren."

Vorschlag: "Zentrale Gedenkstätte" auf dem Marktplatz

Allerdings, so Bok: Ein Standort auf dem Marktplatz wäre die besser Wahl gewesen. Das habe er auch schon am 9. November 2020 dem Kulturamt als "zentrale Gedenkstätte" vorgeschlagen.

Bok begründet: "Auf dem Marktplatz wurden unschuldige Menschen der Hexerei bezichtigt und angeklagt, in Marktplatznähe dort wurde gefoltert, dort wurden zwangsweise ›Geständnisse‹ erwirkt, auf dem Marktplatz wurde der Stab über die wehrlosen Beschuldigten gebrochen, dort wurde in öffentlichen Prozessen ›Unrecht‹ gesprochen und auf dem Marktplatz wurden die Todesurteile über die armen Menschen verhängt." Bok weiter: "Danach hat der Stadtmagistrat - auch im Marktplatzbereich - den (unbeliebten) Scharfrichter gegen geringe Entlohnung mit der Urteilsvollstreckung auf dem Galgenberg beauftragt."

Galgenberg: zu versteckt, zu verlockend für Vandalismus?

Der Marktplatz sei zweifellos das geistige Zentrum des Unrechts der Hexenprozesse gewesen, so der Nordstetter weiter. Besonders aus diesem Grunde sei der Marktplatz eigentlich zwingend der Platz für das Mahnmal. Der Marktplatz werde am meisten frequentiert, von Besuchern, Touristen, Geschichts- interessierten und natürlich von den Horber Bürgern selbst."

Und der jetzt gewählte Standort? "Auf dem Galgenberg ist zwar eine Gedenktafel richtig – nicht aber das ausdrucksvolle Mahnmal", findet Bok. Wenn in einem Zeitraum auf dem Marktplatz 100 Personen das Mahnmal betrachten würden, wären es im gleichen Zeitraum auf dem Galgenberg zehn, schätzt er. "Auf dem Galgenberg wäre das Mahnmal zwischen Bäumen und Büschen eigentlich versteckt, könnte längerfristig, wegen mangels Pflege verbuschen - und nicht zu vergessen, durch die Abseitslage besteht auch die Gefahr durch Beschädigungen oder einer vorsätzlichen Zerstörung."

Auch in der Nähe zum Amtsgericht sieht der engagierte "Initiator" ein schlagkräftiges Argument. Dem Gebäude der demokratisch legitimierten und freiheitlichen Rechtssprechung stehe als Widerspruch ein beeindruckendes Mahnmal zum Gedenken an die willkürlichen und unrechtmäßigen Hexenprozesse mit Todesurteilen gegenüber. Das würde zum Nachdenken anregen, ist sich Bok sicher.

Staudacher kritisiert die Bezeichnung "Hexe"

Doch auch ein anderer Aspekt der Aufarbeitung birgt Diskussionsstoff. Barbara Staudacher vom Rexinger Synagogenverein, eine weitere "Geschichts-Aufarbeiterin" der Stadt, kritisiert in einem Leserbrief, dass der Begriff der "Hexe" weiterhin "treuherzig" benutzt werde. "Man hat nicht Hexen verurteilt, gefoltert und den Kopf abgeschlagen, sondern es waren Frauen. Vielleicht sogar besonders gescheite, heilkundige oder aufmüpfige oder erotisch freizügige, vielleicht homosexuelle oder sonst wie nicht in die Mehrheitsgesellschaft passende Frauen jeden Alters."

Sie hinterfragt kritisch: "Warum sprechen wir von Hexenverfolgung, wenn wir wissen, dass es Hexen gar nicht gegeben hat? Hexenturm, Hexenpfad, Hexenprozess, geht’s nicht ein bisschen genauer? Es waren Prozesse gegen Frauen, die ›mann‹ der Hexerei bezichtigte und Gefängnisse, in denen solche Frauen eingesperrt waren und gefoltert wurden." Die Verfolgung von Frauen, die als "Hexen" bezeichnet wurden, sorgt also weiter für Redebedarf in der Stadt.