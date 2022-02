1 Wilhelm Heinrich Schramm – auf dem Gemälde um 1820 mit seiner Familie – druckte von Tübingen aus für den Bereich des heutigen Kreises Calw die erste Zeitung, die ab September 1822 auch Nagold mit im Titel trug. Foto: Digitalarchiv Schabert

Calw - "In der Nacht vom 28. auf 29. vorigen Monats ist auf der Sägmühle der Herren Stälin und Dreiß zu Calw eine 50 bis 60 Pfund schwere Floz-Kette, womit der Floz-Fang an eine Linde befestigt war, gestohlen worden." So beginnt die amtliche Bekanntmachung des Oberamts Nagold am 13. September 1822 im so benannten "Intelligenz-Blatt für die Oberamts-Bezirke Tübingen, Rottenburg und Nagold." Sie dokumentiert gleichermaßen das Alter der ersten Zeitung im heutigen Landkreis Calw wie das uralte Gewerbe der Flößer.

Mit der Flößerei hat sich in der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts auch Calws Literatur-Nobelpreisträger Hermann Hesse befasst. Nicht aus der Zeitung, aber aus seiner Feder stammen folgende Passagen: "Damals zu unseren Zeiten, wurden die Tannenstämme den Sommer über in gewaltigen Flößen alle die kleinen Flüsse bis nach Mannheim und zuweilen noch bis nach Holland hinunter auf dem Wasser befördert, die Flößerei war ein eigenes Gewerbe, und für jedes Städtchen war im Frühjahr das Erscheinen des ersten Floßes noch wichtiger und merkwürdiger, als der ersten Schwalben. Schöneres und Spannenderes gibt es für einen Knaben nicht auf der Welt als eine Floßfahrt. Denke ich daran, so kommt mit hundert zauberhaften Düften die ganze Heimat und Vergangenheit herauf."

Zwei Mal wöchentlich herausgegeben

Das eingangs zitierte Blatt wurde 1822 zwei Mal wöchentlich herausgegeben. Zunächst hieß es "Tübinger und Rottenburger Intelligenzblatt". Dennoch startet die erste Ausgabe des Jahres am 4. Januar 1822 auf der ersten Seite mit einer Bekanntmachung des Nagolder Oberamts. Darin wurde den Ortsvorstehern aufgetragen, "unfehlbar hieher zu berichten", welche Fremden in den Monaten November und Dezember 1821 und im Januar 1822 sich mehr als 14 Tage im Königreich aufhalten wollen.

Als Angaben waren Namen, Stand, Wohnort und begleitende Dienerschaft gefordert. Weiter waren der Gastgeber, Ursache und Zweck des Aufenthalts und die genaue Dauer zu erheben. Anzugeben war schließlich, ob der Fremde sich durch Pass oder sonst ausweisen konnte. Das Ganze war bis zum 12. Januar durch Boten zu erledigen.

Vorläufer des "Gesellschafters"

Diese Nagolder Zeitung ist als Vorläufer des "Gesellschafters" und damit des heutigen Schwarzwälder Boten zu betrachten. Schon ab 1819 wurde sie in Tübingen von Wilhelm Heinrich Schramm gedruckt und auch mit Bekanntmachungen aus Nagold, Horb sowie Herrenberg bestückt, schon bevor Nagold ab 6. September 1822 in den Titel kam. Das "Intelligenzblatt für die Oberamtsbezirke Nagold und Freudenstadt" folgte 1827. Herausgeber war Wilhelm Friedrich Vischer.

Der 1803 in Altensteig geborene, gelernte Buchdrucker ließ sich 1827 in Nagold nieder. Die Nachfolge-Unternehmen mündeten letztlich in die Buchhandlung Zaiser, die in Nagold bis heute existiert. Calw erhielt seine erste in der Stadt von Adam Friedrich Rivenius gedruckte Zeitung ab 5. April 1826 unter dem Titel, "Wöchentliche Nachrichten für die Oberamtsbezirke Calw und Neuenbürg", als gemeinsamen Vorläufer von "Kreisnachrichten" und "Enztäler".

Uralte Zeitungen sind digitalisiert

Im Kreisarchiv Calw sind die uralten Zeitungen aus dem heutigen Landkreis bis zurück in die Anfangszeiten vor 200 Jahren digitalisiert. Vor allem damit verbundene Suchmöglichkeiten eröffnen Heimatforschern und heimatgeschichtlich Interessierten ganz neue Möglichkeiten. Mit einem Stichwort und in einem vorgegebenen Zeitraum können die Bände ohne das langwierige Blättern und Nachlesen durchforscht werden. Die Seiten und auf diesen der eingegebene, farbig gekennzeichnete Begriff werden angezeigt.

Nicht mehr aufgetaucht ist in den Nachrichten vor sechs/sieben Generationen die Floz-Kette, auch wenn die zitierte Bekanntmachung mit der Aufforderung schließt: "Da man vermuthet, daß sie in der Nähe von Calw geblieben sein möchte, und auch das Ungewöhnliche und in die Augenfallende des Gestohlenen Erfolg hoffen läßt, so wird sämtlichen Orts-Vorstehern des hiesigen Bezirks aufgegeben, auf die Herbeischaffung des Entwendeten alle Sorge zu verwenden, besonders aber bei den Feuer-Arbeitern zu visitieren."

Wen sollte es wundern, dass das Diebesgut verborgen blieb: Feuer-Arbeiter nannten sich die Hammer-, Messer-, Nagel- und anderen Schmiede. Sollte die Kette bei einem davon gelandet sein, war diese wohl rasch umgeformt. Die Calwer Sägewerksbesitzer mussten wohl eine neue Kette beschaffen, um wieder Flöße festzumachen.