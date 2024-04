1 Noch waren sie nur Urlauber im Schwarzwald vor dem Gasthof Blume, ein paar Wochen später aber Weltmeister. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Trainer Sepp Herberger, Kurdirektor Nick (links) und Gastgeber Fritz Gaiser (rechts). (Archivfoto) Foto: Huß

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war vor 70 Jahren für fünf Tage im Hotel-Gasthof Blume im Buhlbachtal in Baiersbronn-Obertal zu Gast. Drei Monate später sollte sie Weltmeister werden. Erika Huß erinnert sich noch gut an diese Zeit.









„Von dere Zeit hätt’ i gern a Stückle aufg’hobe für heut’; des wär’ halt schön“, seufzt Erika Huß ein wenig wehmütig und blättert in einem Album mit Schwarz-Weiss-Fotos. Sie zeigen ein gutes Dutzend schlanker junger Männer, meist in schlabbrigen Trainingsanzügen. Sie wandern im Schwarzwald, spielen Minigolf oder stellen sich ordentlich zu Gruppenbildern auf. Mal sind sie in Anzügen mit Schlips und Kragen zu sehen, mal in flatternden Trenchcoats, immer in guter Laune. Das war Ende April 1954. Drei Monate später, am 4. Juli 1954, hatten diese jungen Männer das „Wunder von Bern“ vollbracht. Sie waren Weltmeister.