Geschichte in Altensteig: Wie ein Kirchenboykott zum Bau der Stadtkirche führte

Die Stadtkirche Altensteig feiert ihren 250. Geburtstag. Ihren Bau im 18. Jahrhundert verdankte sie einem ausuferndem Platzproblem und einem Kirchenboykott.
250 Jahre thront sie nun über der Stadt – ein Vierteljahrhundert, in der sie Weltgeschichte gesehen und überstanden hat. Als sie fertiggestellt wurde und am 13. November 1775 geweiht wurde, wurde mit ihr nicht nur ein Raum für Gottesdienste in der stark durch den Glauben geprägten Zeit geschaffen – sondern auch ein gewaltiges Platzproblem gelöst.