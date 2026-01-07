In Altensteig waren in den Kriegsjahren für einige Zeit Unternehmen untergebracht, die anderswo von Bomben bedroht waren.
Das Jahr 1944 brachte Altensteig dem Krieg näher, in vielerlei Hinsicht. Die traurigen Nachrichten über gefallene „Söhne der Stadt“ nahmen erheblich zu. Ebenfalls häufiger: Fliegeralarme mit dem lästigen Aufsuchen der Luftschutzkeller, vor allem in der Nacht. An die strikte Rationierung von Lebensmitteln und anderen Waren hatte man sich schon gewöhnt. Das Jahr brachte aber auch eine große Anzahl von „Luftkriegsbetroffenen und vorsorglich Evakuierten“ aus den Großstädten nach Altensteig. So waren Ende März 1944 bereits 570 „Luftkriegsbetroffene“ in Altensteig einquartiert – Tendenz steigend.