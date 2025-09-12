Geschichte im Kreis Calw: Der Kreis Calw – 80 Jahre nach Kriegsende

Zum Geschichtsband „Der Kreis Calw in der Zeit des Nationalsozialismus“ gibt es jetzt auch eine Veranstaltungsreihe.
700 Seiten füllen die 32 Beiträge des Geschichtsbandes „Der Kreis Calw in der Zeit des Nationalsozialismus“. Seit Juni ist das Werk in den Buchhandlungen der Umgebung erhältlich, in den nächsten Wochen werden nun in der ganzen Region eine Reihe von Vorträgen, Gottesdiensten und Erinnerungsveranstaltungen stattfinden, an denen die beiden Herausgeber Gabriel Stängle und Schuldekan Thorsten Trautwein sowie viele Autorinnen und Autoren mitwirken werden.