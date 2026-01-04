Geschichte erleben in Rottweil: Gut informiert durch die Gassen und Gässchen

Stadtführungen sind in Rottweil sehr beliebt. Im Jahr 2025 haben gut 20 000 Besucher das breit gefächerte Angebot genutzt. Nicht nur Themenführungen sind gefragt.
Den Geschichten des Nachtwächters auf dem Weg durch die dunklen Gassen zu lauschen oder sich von Anna, der Arbeiterin in der Pulverfabrik des Max von Duttenhofer, in die Arbeit einweisen zu lassen, Interessantes zum Rottweiler Testturm zu erfahren oder sich kulinarisch verwöhnen zu lassen – all das und noch viel mehr kann man bei Stadtführungen in der ältesten Stadt Baden-Württembergs.