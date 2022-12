Was Sie Teenagern schenken können

1 Teenager sind manchmal schwierig – auch zu beschenken. Foto: imago images / Westend61/Aitor Carrera Porté

Unsere Redaktion gibt Tipps, mit welchen Geschenken Sie Jugendliche an Weihnachten glücklich machen können.















Womit kann man Jugendlichen eine Freude machen? Unsere Redaktion gibt Tipps für Weihnachtsgeschenke:

Das erste eigene Auto

Teenager sind für gemeinsame Aktivitäten ja nicht mehr immer zu gewinnen. Am beliebtesten ist daher tatsächlich: Geld. Weil das aber doch etwas lieblos wirkt, nur einen schnöden Umschlag zu übergeben, kann man ein Sparschwein für etwas Bestimmtes schenken wie den Führerschein oder das erste eigene Auto.

Spotify-Abo

Dass Teenager viel ins Handy glotzen: man hat sich daran gewöhnt. Und nicht immer muss das schlecht sein. Spotify öffnet Jugendlichen die Tür zur weiten Welt der Musik – mit Playlisten für jeden Anlass, zum Beispiel zum Joggen. Dazu kommen viele spannende Hörbücher, die die Fantasie anregen.

Party

Die Erziehungsberechtigten quartieren sich über Nacht aus, der Nachwuchs darf die erste Sturmfrei-Party feien. Die Auflage: Nur wenn nicht in jedem Teppich ein Brandloch ist, gibt es Aussicht auf Wiederholung.

Und Du?

Vielleicht ist es eines der größeren Probleme, dass Teenager selten nach ihrer Meinung gefragt werden. Worauf hast du Lust? Du bestimmst. Wir gehen hin.

Partyalarm

The Weeknd spielt nicht Stuttgart, Taylor Swift hat noch keine Europatermine bekannt gegeben und Karten für Harry Styles waren viel zu teuer? Egal, es geht auch eine Nummer kleiner. Der Bietigheimer Rapper Rin tritt am Samstag, 4.2. 2023, in der Schleyerhalle auf. Der perfekte Termin für einen gesponsorten Teenie-Partyabend.

Zeit statt Masse

Auch im Teenager-Alter gilt: tolle Erlebnisse schlagen teuren Tand. Nur dass die Ansprüche steigen. Wie wäre es denn mit einem Ausflug zum Straßburger Weihnachtsmarkt, einem Tagestrip nach Paris oder vielleicht einem Wochenende in Prag?