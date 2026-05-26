Geschenk von Franz Mack: Vor dem Ruster Rathaus plätschert wieder der Europa-Brunnen

Lange lag sie im Lager, nun ist sie wieder vor dem Ruster Rathaus zu sehen: Die Wasserstelle, die einst von Franz Mack gespendet wurde, hat ein neues Zuhause.
Mit einem Festakt hat der Europa-Brunnen nun seinen neuen und zugleich würdigen Platz am gleichnamigen Europa-Platz in Rust gefunden. Das Kunstwerk war im Jahr 2001 ein Geschenk des Ehrenbürgers Franz Mack an die Gemeinde und prägte viele Jahre lang das Bild der Ortsmitte vor dem Rathaus. Mit Beginn der Umbauarbeiten am Verwaltungsgebäude musste der Brunnen jedoch vorübergehend zwischengelagert werden. Nun kehrt er zurück, eingebettet in das neugestaltete Zentrum der Gemeinde.