Die in Bebra lebende US-Amerikanerin Carole Ann Janßen-Ellrich überreichte drei wertvolle Sachspenden an Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz und Stadthistoriker Holger Otto. Neben zwei Schallplatten aus dem Jahr 1920 mit Aufnahmen des Kromer-Sextetts beinhaltet die Spende auch eine Postkarte und ein Ölgemälde aus dem Umfeld der Schwäbischen Liedergruppe Stuttgart, die unter der Leitung von Kromer stand.

Der am 23. März 1865 in Mahlberg geborene Komponist und Opernsänger war auch als Verfasser von Liedtexten bekannt, teilt die Stadt Mahlberg mit. So hat er eine große Anzahl von Liedern geschaffen, die zu Volksliedern im eigentlichen Sinne geworden sind. Mit seinem „Kromer-Sextett“ machte der Mahlberger zahlreiche Konzertreisen im In- und Ausland.

Auch die Öffentlichkeit soll die Schallplatten hören

Trotz aller Erfolge blieb Kromer ein bescheidener Mensch. 1935 zum Ehrenbürger von Mahlberg ernannt, verstarb Kromer am 15. Februar 1939. Heute erinnern das Geburtshaus im „Rossmarkt“ und die „Karl-Kromer-Stube“ im Gasthaus Sonne an den Sohn der Stadt. Die Stadt Mahlberg freut sich über die Sachspende. Sofern es technisch möglich ist, sollen bei einer Veranstaltung in der „Karl-Kromer-Stube“ die Schallplatten präsentiert werden. Dazu wird die Bevölkerung eingeladen. Den Termin wird die Stadt im Mitteilungsblatt und auf ihrer Homepage veröffentlichen.red/jb