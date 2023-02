1 Das Geschäft Jakob Bäuerle und Sohn Haushaltswaren bekommt mit dem Modehaus Bertsch einen neuen Eigentümer, behält aber seinen Namen und sein Sortiment. Foto: Krokauer/Krokauer

Am Dienstag ist Ina Lehmann zum letzten Mal in ihrem Geschäft Jakob Bäuerle und Sohn Haushaltswaren in der Hugo-Römpler-Straße in Schömberg gestanden. Es lief der Abverkauf. Seit Mittwoch ist das Geschäft geschlossen. Doch es gibt einen Nachfolger.









Ina Lehmann geht in den Ruhestand und gibt ihr Geschäft Jakob Bäuerle und Sohn Haushaltswaren in der Hugo-Römpler-Straße in Schömberg auf.

Lange Tradition

Damit endet eine 119 Jahre dauernde Familientradition, wie Lehmann am Dienstag am Telefon im Gespräch mit unserer Redaktion etwas wehmütig sagte.

1904 fing alles an: Jakob Bäuerle, der Namensgeber des Geschäfts und Lehmanns Großvater, eröffnete in Schömberg eine Schlosserei und einen Laden.

Zu kaufen gab es zunächst Geräte für die Landwirtschaft und den Garten. Lehmanns Eltern Hedwig und Gustav Bäuerle erweiterten das Sortiment, erinnert sich Lehmann. Haushaltwaren wurden immer wichtiger. Das galt auch für Geschenkartikel. Das wurden die beiden wichtigsten Produktgruppen.

Das Geschäft bleibt aber erhalten. Ina Lehmann fand mit dem Modehaus Bertsch einen Nachfolger, der ihren Laden übernimmt.

Der Name ändert sich nicht

Udo Bertsch, Inhaber des Modehauses, bestätigte am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion die Übernahme. Die Mietverträge seien inzwischen unterschrieben, sagte Bertsch gegenüber unserer Zeitung. Für ihn geht es in der nächsten Zeit darum, das Geschäft einzurichten. Der Laden sei deshalb mindestens für die nächsten zwei Wochen geschlossen, teilte Bertsch zum weiteren Zeitplan mit. Das Geschäft behalte auch seinen Namen weiter, so Bertsch weiter. Außerdem wird es auch in Zukunft Haushaltswaren und Geschenkartikel geben, versicherte Bertsch im Gespräch mit unserer Redaktion abschließend.