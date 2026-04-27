Geschäftswelt in Rheinfelden: Warum das Modehaus Bohn schließt

Nach 25 Jahren schließen Christa Löher und ihr Sohn Holger Roy das Modehaus Bohn in der Innenstadt von Rheinfelden. Ende Juni ist Schluss.
Erst kürzlich hatte die Stammkundschaft Post bekommen, dass bei Bohn die letzte Modenschau stattfindet. Der Zuspruch war riesengroß, und viele Kundinnen und Kunden kauften sich quasi noch Vorrat für die Zukunft ein. Eine Kundin beschreibt es so: „So schöne und hochqualitative Ware, qualifiziertes und freundliches Personal und eines der schönsten Schaufenster in unserer Stadt. Da entsteht eine Lücke.“