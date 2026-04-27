Geschäftswelt in Rheinfelden: Warum das Modehaus Bohn schließt

Nach 25 Jahren schließen Christa Löher und ihr Sohn Holger Roy das Modehaus Bohn in der Innenstadt von Rheinfelden. Ende Juni ist Schluss.

Erst kürzlich hatte die Stammkundschaft Post bekommen, dass bei Bohn die letzte Modenschau stattfindet. Der Zuspruch war riesengroß, und viele Kundinnen und Kunden kauften sich quasi noch Vorrat für die Zukunft ein. Eine Kundin beschreibt es so: „So schöne und hochqualitative Ware, qualifiziertes und freundliches Personal und eines der schönsten Schaufenster in unserer Stadt. Da entsteht eine Lücke.“

Mit 74 Jahren in den Ruhestand Dass das renommierte Haus schließt, ist keineswegs wirtschaftlichen Gründen geschuldet, sondern hauptsächlich der Tatsache, dass Christa Löher mit inzwischen 74 Jahren in den Ruhestand gehen möchte.

Über genügend Zuspruch konnten sich die Inhaber bei ihrem Entschluss, das Geschäft zu schließen, jedenfalls nicht nicht beklagen. Einzig während der Corona-Pandemie haben sie erfahren, dass quasi fast alle Menschen lernten, online zu bestellen. „Nichtdestotrotz ist nach der Pandemie wieder alles sehr gut gelaufen“, betont Christa Löher.

Mode als Herzenssache

Mode war schon immer ihr Thema. Es war im Jahre 1987, als sie als Mitarbeiterin im Schuhhaus Bohn, mit den Inhabern Hans und Bärbel Bohn, angefangen hat. 2001 haben das Ehepaar Christa und Dieter Löher das Traditionshaus dann übernommen, eigene Ideen eingebracht und neue, sorgfältig ausgewählte Labels dazugenommen. Fünf Jahre später ging das Haus am Oberrheinplatz in ihren Besitz über und wurde vom Keller bis unters Dach renoviert. Beide haben viel Herzblut in ihr Lebenswerk gesteckt.

Neues Person zu finden, ist nicht einfach

Nach dem plötzlichen Tod von Dieter Löher im Jahre 2014 ist Sohn Holger Roy als Geschäftspartner in das Unternehmen eingestiegen. Löher beschreibt es so: „Es war eine spannende, wunderbare Zeit. Aber es steckt viel Arbeit dahinter. Eine Sechs- bis Sieben-Tage-Woche mit wenig Urlaub. Hinzu kam, dass jüngst eine Mitarbeiterin ankündigte, in den Ruhestand zu gehen. Und passendes Personal zu finden, ist nicht einfach.“

Insgesamt beschäftigen Christa Löher und Holger Roy drei Mitarbeiterinnen. Dabei geraten Mutter und Sohn ins Schwärmen: „Wir sind wie eine kleine Familie. Wir waren in all den Jahren eine Einheit, ein eingespieltes Team, jeder mit seinen Stärken.“ Zwei Mitarbeiterinnen haben bereits neue Perspektiven.

Holger Roy orientiert sich um

Auf die Frage, warum der 51-jährige Holger Roy das Geschäft nicht in Eigenregie weiterführt, antwortet er: „Meine Mutter war die gute Seele vom Geschäft. Es wäre nicht das gleiche, wenn ich an ihre Stelle treten würde. Ich bin gelernter Banker, ich werde in Zukunft etwas komplett Neues machen.“

Von seiner Kundschaft wird sich das Bohn-Team mit einem zeitnahen Räumungsverkauf verabschieden. Auf die Modeartikel gibt es Prozente, das Möbel-Inventar wird zum Teil verkauft, zum Teil an das AWO-Schatzkästlein in Rheinfelden gespendet. Die Schaufensterpuppen erhält eine lokale Fasnachtsclique.

Das Haus wird verkauft

Wann und wie es mit dem schmucken Haus auf dem Friedrichsplatz weitergeht? Holger Roy verrät nur so viel: „Wir verkaufen das Objekt in gute Hände, wir haben bereits eine Zusage.“