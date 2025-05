In der Schwenninger Innenstadt tut sich etwas: Egal ob aus Gewerbe, Gastronomie oder Einzelhandel – es gibt endlich wieder neue Geschäfte, sogar in bester Lage.

Gab es in Sachen Innenstadtentwicklung zuletzt schlechte Nachrichten, lässt Schwenningen jetzt durch einige Neueröffnungen aufhorchen, die quer über die Innenstadt verteilt sind.

Neues Immobilienbüro

In bester Lage am Marktplatz hat am vergangenen Samstag der Immobilienexperte Mariusz Diaczenko sein neues Büro „Mariusz & Co. Buildings“ eröffnet. Das ist auch der Titel für sein neues Konzept, bei dem er mehrere Projekte und Gesellschaften unter einem Dach vereint. Bekannt ist Diaczenko unter anderem durch die Pro Immobilien GmbH, die er zusammen mit Waldemar Bessabawa führt und mit der er zuletzt in der Alleenstraße untergebracht war.

Mehrere Ansprechpartner

Am Marktplatz hat der Unternehmer dort, wo bis vor rund vier Jahren die Modeboutique Casa Moda beheimatet war, ein schmuckes, offenes und modern eingerichtetes Büro geschaffen. Mit vor Ort sind Diaczenkos Frau Sarra Hassam, die für den Bereich Mietverwaltung zuständig ist, Andy Bianchi sowie Waldemar Rußmann, mit dem er zusammen die Neckar-Wohnbau GmbH führt und der zudem als Bau- und Immobilien-Sachverständiger tätig ist.

Das Immobilienbüro „Mariusz & Co. Buildings“ lockt mit attraktivem Ambiente an den Marktplatz. Foto: Mareike Kratt

„Wir möchten mit unserem Konzept und dem repräsentativen Büro herausstechen“, erklärt Sarra Hassam die Motivation für den Umzug und die neue Geschäftsidee, die auch Hausverwaltung, Photovoltaik und Küchenplanung miteinander vereint.

Neuer AOK-Standort

Seit Anfang Mai ist die Geschäftsstelle der AOK-Krankenkasse nicht mehr in der Alleen- sondern in der Kirchstraße zu finden. Das Gebäude an der Ecke Richtung Mauthepark, in dem zuletzt das Brautmodengeschäft Kapadokya untergebracht war und die Krankenkasse sich nun im Erdgeschoss befindet, wurde aufwändig saniert. Mit dem neuen Kundencenter investiere die AOK in die Region und in eine moderne Kundenberatung, heißt es vonseiten des Unternehmens. Zwischen Sach- und Kundenberatung, für die sieben Mitarbeiter zuständig sind, gebe es eine räumliche Trennung.

Das Kundencenter der AOK-Krankenkasse ist ins denkmalgeschützte Haus in der Kirchstraße 2 gezogen. Foto: Mareike Kratt

Neuer Sportnahrungsverkauf

In die Rathausstraße ist bereits im Januar der Fitness-Supplement-Shop Frey Nutrition gezogen, das den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln mit Personalcoaching vereint. Inhaber ist der Schwenninger Fitnessfachwirt Amon Wild, der für den Verkauf zuständig ist. Sein Vater, Immanuel Wild, ehemaliger Bodybuilder, wird im Laufe der nächsten drei Wochen den Coaching-Bereich im hinteren Teil des Geschäfts eröffnen. Im Eckhaus zwischen Markt- und Rathausstraße war bis November vergangenen Jahres eine Wäscheboutique beheimatet.

Amon Wild betreibt seit fast einem halben Jahr das Fachgeschäft für Sportnahrung. Foto: Mareike Kratt

Neuer Wrap-Imbiss

Und auch in der Gastronomie tut sich etwas, und zwar direkt in der Fußgängerzone. In der Uhlandstraße gibt es seit Anfang des Jahres den „City Wrap“, ein Snack-Restaurant rund um Wraps, Burger und Salate. Vor Ort gibt es Sitzgelegenheiten, die Speisen gibt es aber auch „to go“ und können über Lieferplattformen bestellt werden.

Das gastronomische Angebot der Innenstadt wird seit einigen Monaten durch den City Wrap ergänzt. Foto: Mareike Kratt

Neue Bäckerei

Seit einigen Tagen ist die Fußgängerzone wieder um eine Bäckerei reicher: Am Hockenplatz hat die Meisterbäckerei Schneckenburger – Familienunternehmen in der dritten Generation aus Tuttlingen – eröffnet. Sie übernimmt die Nachfolge der Bäckerei Krachenfels, die im Herbst vergangenen Jahres geschlossen hatte – noch bevor das Unternehmen aus Mönchweiler im November Insolvenz angemeldet hat.

Die Räumlichkeiten sind in der Zwischenzeit umgebaut worden. Neben dem Verkauf von frischen Backwaren aus regionalen Zutaten betreibt die Bäckerei weiterhin ein Café mit Sitzgelegenheiten am neuen Standort.