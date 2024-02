Geschäftsübernahme durch Firma Kempf: Schiltacher Sanitärtechnik Schöttle hat einen neuen Inhaber

1 Die Geschäftsübernahme ist perfekt: Das Unternehmen Kempf übernimmt Schöttle Sanitärtechnik Hans-Robert Schöttle und Petra Schöttle (von links) sind als angestellte Mitarbeiter weiter für die Kunden da. Sebastian Kempf (3. von links) und Tobias Kempf (rechts) leiten nun den Betrieb. Foto: Jambrek

Die Schiltacher Blechnerei und Sanitärtechnik Schöttle GmbH hat einen neuen Eigentümer. Das Hornberger Unternehmen Kempf GmbH und Co. KG übernimmt den Betrieb.









Das erfuhr unsere Redaktion in einem Pressegespräch. Die Firma Kempf ist dabei kein Unbekannter in der Region. Sie ist neben dem neuen Schiltacher Standort auch bereits in Schonach und Hornberg vertreten. Zuletzt habe das Unternehmen Kempf 2013 in Triberg die Sanitärfirma Beutel übernommen und den Standort letztlich in die nahe gelegene Schonacher Niederlassung integriert, führte Tobias Kempf als einer der beiden Geschäftsführer aus. Mit der Übernahme in Schiltach wachse die Belegschaft auf nun insgesamt mehr als 50 Mitarbeiter an.