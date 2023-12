1 Die Sparkassen-Filiale in Zavelstein hat zum 1. Oktober geschlossen. Seither gibt es dort nicht einmal mehr einen Geldautomaten. Foto: Thomas Fritsch

Die Institute im Kreis Calw bekräftigen die besondere Bedeutung der Geschäftsstellen, Schließungen aus wirtschaftlichen Gründen waren in der Vergangenheit dennoch keine Einzelfälle. Neue Konzepte könnten Möglichkeiten eröffnen – etwa Kooperationen mit Händlern oder Gastronomen.









Immer mehr Bankfilialen schließen. Die Kreditinstitute weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kunden zunehmend das Online-Banking nutzen und deshalb nicht mehr so oft in die Geschäftsstellen kommen.