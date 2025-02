Geschäftsjubiläum in Schramberg: Zuversicht bis in die Haarspitzen

Zuversicht bis in die Haarspitzen

Geschäftsjubiläum in Schramberg

1 Sebahat Yilmaz-Bader (vorne, Mitte) und ihr Tema stoßen auf 25 Jahre an. Foto: Langenbacher/Rainer Langenbacher 48GradNordPh

Sebahat Yilmaz-Bader betreibt seit 25 Jahren ihren Salon in Schrambergs Stadtmitte. Trotz Höhen und Tiefen bleibt das Friseur-Handwerk ihr Traumberuf. Mit zwei Mitarbeiterinnen eröffnete sie am 15. Februar 2000 ihren Salon in der Marktstraße.









Als zur Jahrtausendwende der Weltuntergang prophezeit wird, wagt Sebahat Bader den Schritt in die Selbstständigkeit. Zuversicht war schon immer ihr Ding. Am letzten Tag des Jahres 1999 krempeln sie und ihr Mann die Ärmel hoch und beginnen mit dem Umbau des ehemaligen Salon Mussler in der Marktstraße.