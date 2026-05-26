Geschäftsjahr 2025: Regionale Nähe bleibt Erfolgsrezept der Onstmettinger Bank

Der Vorstand der Onstmettinger Bank zieht ein positives Fazit zum Geschäftsjahr 2025. Die Bilanzsumme der Bank erhöhte sich auf rund 220,6 Millionen Euro.
Die Onstmettinger Bank eG hält ihre Vertreterversammlung am 30. Juni ab und informiert im Vorfeld über die positive Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres. Trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen konnte die kleinste Genossenschaftsbank im Zollernalbkreis ihre stabile Marktposition festigen, wie die Bank per Pressemitteilung informiert.