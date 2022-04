1 Yvonne Rausch hat in Lockdown-Zeiten ihre Geschäftsidee entwickelt – und schließlich auch verwirklicht. Foto: Rausch

Eine Mittagspause für die Idee, eine zweite, um die Unterlagen für die Gewerbeanmeldung anzufordern, eine weitere, um sie auszufüllen. Inzwischen hat Yvonne Rausch ein kleines Mode-Unternehmen auf die Beine gestellt: "CurvyRausch" – also Kurvenrausch.















Baiersbronn - Angefangen hat alles mit Corona. Yvonne Rausch wurde in Lockdown-Zeiten langweilig. Nachdem sie zuerst ein Backrezept nach dem anderen ausprobiert und die ganze Familie mit Hefezopf und Muffins versorgt hatte, musste eine neue Idee her. So hob sie "CurvyRausch" aus der Taufe. Die Geschäftsidee: Mode für kurvige Frauen mit einem Vertrieb über eine Facebook-Gruppe. Einmal im Monat stehen Live-Shopping-Abende auf dem Programm. Mehr als 3700 Mitglieder habe die Gruppe inzwischen und Kunden aus der gesamten Region, aber auch weit darüber hinaus, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und Luxemburg – rund ein Jahr nach Firmengründung.

Zuerst die Recherche

Doch zuerst stand jede Menge Recherchearbeit für Yvonne Rausch im Internet an – nach Händlern für Mode für Frauen, die keine Modelmaße haben, aber trotzdem nicht in Sack und Asche gehen wollen. Mittlerweile beziehe sie Ware in den Größen 48 bis 56, manchmal auch darüber, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, der Türkei und Italien. Um das Sortiment abzurunden, hat sie Schuhe und Accessoires sowie Holzdeko von der Waldfabrik in Freudenstadt dazugenommen. Denn sie wolle mit anderen Unternehmen aus der Region zusammenarbeiten. So habe sie schon mehrfach Aktionen mit "Bettys Bonbon-Manufaktur" gemacht, bei der ihre Kundinnen Lollis mit dem "CurvyRausch"-Logo kaufen konnten.

Nicht nur online

Inzwischen ist Yvonne Rausch nicht nur online im Geschäft. In der Öchslestraße, im früheren Gebäude von Reifen Gaiser, hat sie ihren "Showroom" eröffnet, nachdem es in der Wohnung, die immer mehr zum Warenlager wurde, zu eng geworden war. Aus dem "Showroom" werden nun auch ihre Live-Shopping-Abende ins Internet übertragen. "Früher mussten wir dafür jedes Mal das Wohnzimmer einen halben Tag umräumen", sagt sie und lacht. Ist der Shopping-Abend zumindest im Internet vorbei, geht es für Yvonne Rausch und ihre Familie noch mal richtig los: Aufräumen und Päckchen packen heißt es dann.

Ihr Mann hielt es für eine Schnapsidee

Ihr Mann Günther, der das Ganze zu Beginn eher unter die Kategorie Schnapsidee einsortiert hatte, greift ihr inzwischen neben seinem Hauptberuf kräftig unter die Arme. Er übernimmt unter anderem die Buchhaltung. Auch ihr Vater hilft mit: Er vermisst die Ware und übersetzt damit quasi die Größenangaben von Mode aus der Türkei oder aus Italien ins Deutsche.

In dem Gebäude in der Öchslestraße kümmert sich Yvonne Rausch aber nicht nur um "CurvyRausch". Die gelernte Industriekauffrau arbeitet dort auch als Transportmanagerin für die Kiefersfeldener Spedition Alvi Logistik. Dort ist sie seit acht Jahren beschäftigt. Als das zweite Kind unterwegs war und sie das Heimweh zurück ins Murgtal zog, hat die Firma in Baiersbronn ein Büro für sie angemietet.

Wochenende für Familie

Und auch die Idee für "CurvyRausch" hat das oberbayerische Unternehmen unterstützt. Da es das gesamte Obergeschoss gemietet hat, stellte es der jungen Unternehmerin den bis dahin leerstehenden Teil zur Verfügung. Praktisch für die junge Mutter: Von 8 bis 14 Uhr arbeitet sie für die Spedition. "Dann gehe ich zu der einen Tür raus und in die andere Tür rein und bin bei ›CurvyRausch‹." Dazwischen wird natürlich daheim Essen gemacht, denn auch Elijas und Lucas, die beiden Söhne, vier und sechs Jahre alt, wollen versorgt sein.

"Das geht nur, wenn man zusammenhält"

Familie, ihre Arbeit in der Spedition und die im eigenen Unternehmen – wird das nicht ein bisschen viel? "Das geht nur, wenn man zusammenhält und koordiniert", sagt Yvonne Rausch. Und sie habe in ihrem Mann und ihren Eltern Unterstützung an ihrer Seite. Für die beiden Kinder gibt es in ihrer Firma eine kleine Spielecke. "Das ist seit Monaten ihr zweites Zuhause." Und: Am Wochenende ist Familienzeit. "Das ist uns heilig", sagt Yvonne Rausch. Übrigens: Mode war für die heute 39-Jährige, die als Kind Modedesignerin werden wollte, immer ein Steckenpferd. Schon in ihrer Jugend sei sie beständig auf der Suche nach den neuesten Trends gewesen, die auch für mollige Frauen wie sie selbst tragbar sind.