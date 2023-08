In der Niederen Straße 88 bereichert bis Ende August ein Pop-up-Store unter dem Namen Primo & Friends die Innenstadt von Villingen. Inhaberin ist Chiara Küster, die gemeinsam mit Freunden eine Kombination von regional produzierten Lebensmitteln und selbst gemachten regionalen Produkten anbietet.

„Die Gastro wurde mir von meinen Eltern in die Wiege gelegt. Zudem keimt bei mir schon lange die Idee, selbstständig ein Geschäft zu führen“, freute sich Chiara Küster auf die kommenden Augustwochen. Soeben hatte sie mit Oberbürgermeister Jürgen Roth einen Geschäftsvertrag abgeschlossen. Dieser erlaubt es ihr, gemeinsam mit ihren Freunden ihren Pop-up-Store in der Niederen Straße 88 zu betreiben. Denn die Stadt übernimmt die Kaltmiete für die Räume, die jeden Freitag ab 17 Uhr und Samstag ab 10 Uhr bis Mitternacht zu einem Besuch einladen. Zusätzlich zu den bestehenden Öffnungszeiten bietet Chiara Küster am Donnerstag, 10. August, ab 17 Uhr einen „After Work“ -Verkauf an.

Eröffnungstag macht Hoffnung

Oberbürgermeister Jürgen Roth dankte Küster für ihren Mut, etwas Neues zu wagen und mit dem Pop-up-Store ihren Anteil dazu beizutragen, die Innenstadt zukunftsfähiger zu machen. Noch weiß Küster nicht, ob ihre Idee greift. Doch machte ihr der Eröffnungstag bereits Hoffnung, dass sie richtig liegen könnte, Selbstgemachtes von Freunden und gastronomisches Angebot miteinander zu kombinieren. Eine ihrer Freundinnen ist die Villingerin Stefanie Weber, die unter dem Geschäftsnamen „Beutelliebe“ in Handarbeit im Siebdruckverfahren bedruckte oder von Hand bemalte Oberteile präsentiert. Aus Unterkirnach sind Marie Duffner und Laura Brugger mit ihren modernisierten Rehgeweihen und Schwarzwald-Deko im Laden vertreten. Die studierte Künstlerin Antonella Rottler aus Villingen präsentiert eine Auswahl ihres Schaffens.

Stadt beteiligt sich an Förderprogramm

Diese Eigenkreationen in Kombination mit den Produkten von dem Obereschacher Hof Klausmann, Wein Riegger und dem Villinger Restaurant Camilli da Moretti ergeben „Primo § Friends“. Citymanager Thomas Herr erläuterte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass Mut dazugehört, den Schritt in die Selbstständigkeit mit einer neuen Geschäftsidee zu kombinieren.

Die städtische Beteiligung am Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ baue Hemmschwellen ab und erlaube innovativen Selbstständigen, ihre Ideen für ein paar Wochen in Pop-up-Stores auszutesten. Herr wies zudem darauf hin, dass das Austesten neuer Ideen die Bereitschaft von Eigentümern voraussetzt, leerstehende Gewerbeflächen für einen solchen Laden zu vermieten.