Geschäftsbericht 2025: Volksbank wächst trotz schwieriger Konjunktur deutlich

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten verzeichnet die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG ein starkes Geschäftsjahr.
Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG sieht sich weiterhin auf Wachstumskurs. Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank stelle man die Bedürfnisse der Menschen vor Ort und die nachhaltige Entwicklung der Region in den Mittelpunkt, teilt das Institut mit. Die genossenschaftlichen Werte Solidarität, Partnerschaftlichkeit und Verantwortung prägten das Handeln, betont Vorstandsvorsitzender Rainer Fader.