Geschäftsaufgabe in Burladingen: Der Omran-Market meldet Gewerbe ab

Geschäftsaufgabe in Burladingen

1 Frisches Obst, ein großes Angebot und gefüllte Regale. Die Hoffnungen bei der Ladeneröffnung im März waren groß, nicht nur bei der Familie Khadhoori. Foto: Rapthel-Kieser Der Lebensmittelladen direkt an der B 32 im Burladinger Stadtkern, macht nach fünf Monaten wieder zu. Bürgermeister Davide Licht verkündete im Gemeinderat die Gewerbeabmeldung.







Als das Geschäft in den Räumen des ehemaligen Discounters NKD, mitten im Burladinger Stadtkern an der Hauptstraße 31, im März eröffnet wurde, freuten sich viele. Anscheinend nicht genug. Denn jetzt, kaum fünf Monate später, verkündete Burladingens Bürgermeister Davide Licht in der jüngsten Gemeinderatssitzung die, wie er es nannte, „weitere traurige Nachricht“.