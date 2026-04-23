Geschäfte in Trossingen: Eine Bäckerei weniger

Mit der Schließung der Link-Filiale in der Hauptstraße 37 geht eine langjährige Bäckertradition in Trossingen zu Ende. Und das ist der Grund für die Schließung.
„Es war alles andere als eine leichte Entscheidung“, sagt Bäckermeister Daniel Link, der seine Filiale in der Trossinger Hauptstraße 37 (ehemalige Bäckerei Willi Koch) zum Monatsende April schließt. Schließlich hatte die Bäckerei Koch bereits eine jahrzehntelange Tradition, bis sie für kurze Zeit von Martin Schneckenburger aus Tuttlingen übernommen wurde.