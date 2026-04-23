Geschäfte in Trossingen: Eine Bäckerei weniger

Mit der Schließung der Link-Filiale in der Hauptstraße 37 geht eine langjährige Bäckertradition in Trossingen zu Ende. Und das ist der Grund für die Schließung.

„Es war alles andere als eine leichte Entscheidung“, sagt Bäckermeister Daniel Link, der seine Filiale in der Trossinger Hauptstraße 37 (ehemalige Bäckerei Willi Koch) zum Monatsende April schließt. Schließlich hatte die Bäckerei Koch bereits eine jahrzehntelange Tradition, bis sie für kurze Zeit von Martin Schneckenburger aus Tuttlingen übernommen wurde.

Bereits im Jahr 1993 war es Daniel Link’s Vater Dietmar, der die Bäckertradition, allerdings dann nicht mehr mit Backstube vor Ort, weiterbetrieb – diese befand sich bereits in der Ernst-Haller-Straße 16. Bereits seit etlichen Jahren wurden die Öffnungszeiten in der Hautpstraße 37 auf werktags von 5.45 bis 12 Uhr eingeschränkt.

Das Kaufverhalten der Kunden hat sich im Laufe der Zeit verändert, doch die Kundschaft ist der Bäckerei Link treu geblieben, und zwar zunächst in der Filiale Rewe im Efka-Carre, seit anderthalb Jahren zudem auch im Rewe von Albert Schnee in der Butschstraße.

Diese Filiale hat Daniel Link übernommen, als die Firma Sternenbäck als ehemaliger Betreiber insolvent war. „Die Filiale in der Butschstraße hat sich sehr gut entwickelt“, sagt Daniel Link, so dass viele, vor allem auch ältere Leute aus der „Siedlung“ dort einkaufen und nicht mehr den weiteren Weg in die Hauptstraße nehmen. Außerdem erwartet die Kunden in beiden Rewe-Filialen neben einer großen Auswahl an Back- und Konditoreiwaren, auch ein Café-Bereich mit Sitzmöglichkeiten und vielen Kaffee-Spezialitäten. Kundenfreundlich sind auch die langen Öffnungszeiten.

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Außerdem gibt es im Backstubenladen in der Ernst-Haller-Straße 16 noch den Vormittagsverkauf und mit ein paar Ausnahmen einen Sonntagsverkauf. Diese insgesamt vier Läden in Trossingen seien auf Dauer einfach zu viel gewesen, betont Daniel Link, obwohl die Schließung in der Hauptstraße sehr weh tue, denn „eigentlich möchte ich die Hauptstraße hochhalten, aber ich muss halt auch betriebswirtschaftlich denken“. Arbeitsplätze gehen durch die Schließung jedoch nicht verloren. „Wir hatten eine feste Mitarbeiterin und eine Aushilfe, die ab Mai in der Butschstraße sind.“

Neben der Backstube und den beiden Filialen in Trossingen betreibt die Bäckerei Link weitere Filialen in Aldingen im Hotel Aurelia als Bäcker-Café, sowie in Schwenningen im Rewe Alte Ziegelei in der Vilinger Straße 93. Diese beiden Geschäfte haben auch einen Café Bereich. Außerdem gibt es eine Verkaufsfiliale in der Sturmbühlstraße 55 in Schwenningen.

Die Bäckerei Link wurde 1908 von Bäckermeister Christian Link in Schura gegründet und im Jahr 1952 von dessen Sohn und Bäckermeister Helmut Link übernommen. In der dritten Generation hat Bäckermeister Dietmar Link im Jahr 1976 die Traditionsbäckerei Pfister in Trossingen übernommen und damit den Grundstein für ein zukunfts- und erfolgsorientiertes Backhaus und den Ausbau mit Filialen gelegt. 2013 fand mit dem Einstieg von Daniel Link ins elterliche Unternehmen eine erfolgreiche Nachfolgeregelung im stetig wachsenden Unternehmen statt. Bäckermeister Daniel Link ist zudem seit 2024 geprüfter Brotsommelier.

Was aus dem Ladengeschäft in der Hauptstraße 37 ab Mai 2026 wird, sei noch offen, sagt Daniel Link, der aber hofft, dass dieser aufgrund der tollen Lage in der Hauptstraße baldmöglichst wieder mit Leben gefüllt sein wird. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Familie Koch. Ein überregionales Immobilienbüro hat es derzeit zur Vermietung ausgeschrieben.

Eine weitere Bäckereifiliale wenige Meter weiter auf der anderen Seite in der Hauptstraße steht schon seit gut anderthalb Jahren leer. Die Fenster sind mit Folien bedeckt, doch über der Eingangstür steht noch immer Bäckerei Krachenfels. Diese wird aber, wie erst kürzlich bekannt wurde, nach dem Insolvenzverfahren die Filiale in Trossingen nicht mehr öffnen. Außerdem sollen die Räumlichkeiten bereits wieder vermietet sein. Ein Balkanbäcker mit Café wollte dort einziehen. Die Frage wann und ob dies überhaupt geschehen wird, bleibt derzeit offen.